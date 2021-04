Transparant, vaste prijs en actueel inzicht. Dat is de formule van Accountant Vast. Moderne, geautomatiseerde processen zijn de basisvoorwaarde voor deze propositie. Maar volgens medeoprichter Henk Kenter blijft klantcontact altijd het belangrijkst. ‘Software is de motorkap, de motor is het klantcontact.’

Het was eigenlijk niet de bedoeling dat Kenter in de voetsporen zou treden van zijn vader en grootvader en accountant zou worden. Dat beroep was ‘te saai’, ‘te veel cijfers’ en ‘te veel achter je bureau zitten’. Toch rolde hij uiteindelijk in het vak bij het traditionele, regionaal georiënteerde accountantskantoor Kenter Accountants en Adviseurs in het Noord-Hollandse Zwaag.

In 2014 besloten zij de zaken anders te gaan aanpakken. ‘We kregen steeds vaker van klanten te horen dat ze door de bomen het bos niet meer zagen, te weinig of te laat inzicht hadden in de cijfers en duidelijkheid wilden hebben over de kosten van de gekozen diensten.’ Reden om met een geheel nieuwe formule te starten: Accountant Vast.

Volgens Kenter is het veel eenvoudiger om een nieuwe, slimme propositie te formuleren als je een compleet nieuwe organisatie opricht dan een bestaande, vaak traditionele, klantenportefeuille om te turnen. ‘Met alleen goede ICT red je het dan niet. Het moet dan wel worden ingezet in een nieuw, aansprekend en herkenbaar format. Gaat een ondernemer met Accountant Vast in zee, dan weet hij/zij vooraf wat het serviceniveau is en wat de kosten zijn die daaraan zijn verbonden.’

Basisvoorwaarde: geautomatiseerde processen

Basisvoorwaarde voor een dergelijke propositie is dat de processen zijn geautomatiseerd. Kenter: ‘Dat levert efficiency op voor zowel de klant als de specialisten, de klant heeft altijd een actueel inzicht in zijn cijfers en je kunt vaste prijzen hanteren.’ Klanten die eenmalig werkzaamheden willen laten verrichten die buiten het pakket vallen, betalen daarvoor ook een vaste prijs. ‘Zo kunnen wij de gewenste transparantie bieden.’

Nog een voordeel van de strakke processen is volgens Kenter dat de pieken uit de bezetting zijn. En dat levert weer meer tijd op voor de klant en regelmatiger contact. ‘Strakke processen wil niet zeggen dat wij alleen maar digitaal communiceren met de klant’, zegt Kenter. ‘Wij zijn de vertrouwenspersoon van de klant en weten dat persoonlijk contact, juist door de automatisering, heel belangrijk is. Software is de motorkap, de motor is het klantcontact.’

Winnaar Exact Cloud Award

De inspanningen bleven niet onopgemerkt. Na een aantal jaar genomineerd te zijn geweest, won Accountant Vast in 2019 de Exact Cloud Award en mocht zich een jaar lang Accountant van het jaar noemen. Kenter is trots op de Exact Cloud Award, maar brengt gelijk een nuance aan. ‘Het winnen van de Exact Cloud Award wil niet zeggen dat we de beste zijn. Voor ons was het ook geen rechte lijn omhoog, dat is met ups en downs gegaan.’

De accountant en ICT-specialist ziet kansen en uitdagingen bij de toegevoegde waarde van een accountant. ‘Doordat de basis op orde is, kunnen wij proactiever adviseren. Het toekomstgericht advies is bij ons ook toegenomen.’ Maar advisering kent ook uitdagingen. ‘Denk bijvoorbeeld aan het aan de orde stellen van investeringsgrenzen’, legt Kenter uit. ‘Vroeger waren dat redelijk ingewikkelde berekeningen. Nu haal je dat signaal heel makkelijk uit de administratie. Is dat een advieskans, geef je het weg of laat je het schieten?’

Tip voor collega-kantoren

De accountant en ICT-specialist heeft nog wel een tip voor collega-kantoren die nadenken over een digitale transitie. ‘Je onderscheidt je door keuzes te maken en de basis op orde te hebben. Wij hebben vier krachten benoemd: snelheid, power, focus en energie. Dat is voor ons een manier om neer te zetten: hier zijn we goed in. In de basis doen we natuurlijk ook de rest, maar we hebben wel bewust keuzes durven maken.’