MKB-kredietcoach krijgt accreditatie Stichting MKB-financiering

MKB-kredietcoach is door Stichting MKB-financiering geaccrediteerd als erkend opleider voor accountants, MKB-adviseurs en financieringsspecialisten voor opleidingen, trainingen en cursussen op het terrein van financiering, bedrijfsvoering en ondernemerschap. Daarmee draagt MKB-kredietcoach bij aan verdere professionalisering van financierings- en ondernemingsadvies.

Onafhankelijk keurmerk voor MKB-financieringsadvies

Jan Wietsma is mede-eigenaar van MKB-kredietcoach. ‘Toen we ruim tien jaar geleden begonnen met MKB-kredietcoach hebben we meteen al veel tijd en energie gestoken in de professionalisering van het financieringsadvies door een integrale opleiding tot erkend MKB-kredietcoach te worden. Maar tegelijkertijd beseften we ook dat velen het misschien vonden passen in de categorie ‘Wij van WC-eend’. Toen Ronald Kleverlaan met de Stichting MKB-Financiering het initiatief nam voor het opzetten van een onafhankelijk keurmerk voor MKB-financieringsadvies waren wij ook direct voor. Tegelijkertijd betekende dit natuurlijk ook dat we wel moesten kunnen aantonen dat we in staat waren om de gevraagde kwaliteit te leveren en te borgen.’

Netwerk van accountants en MKB-adviseurs

MKB-kredietcoach is een netwerk van accountants en MKB-adviseurs die zich specifiek richt op het ondersteunen van ondernemers bij vraagstukken over financiering, bedrijfsvoering en ondernemerschap. Inmiddels heeft het netwerk een drietal leergangen ontwikkelt die ervoor zorgen dat de adviseur deze rol ook waar kan maken:

Leergang erkend financieringsadviseur MKB Leergang Mini MBA bedrijfsadviseur MKB Leergang Herstructureringsdeskundige MKB

Tijdens de leergang werken de adviseurs met casuïstiek waar ondernemers nu mee te maken hebben. Er is ook aandacht voor de bijzondere, vaktechnische, rol van de accountant en MKB-adviseur. Na het volgen van een of meerdere leergangen worden de deelnemers die toetreden tot het netwerk en de community ondersteund door middel van actuele PE-kennisbijeenkomsten, afspraken met ketenpartners en tools. Hierdoor waarborgt MKB-kredietcoach ook na de opleiding de kwaliteit en actualiteit.

Pluim voor PE-aanpak

‘Ook onze PE-aanpak kreeg een pluim. De PE-kennisbijeenkomsten voldoen zowel aan de PE-eisen van Erkend Financieringsadvies MKB als de NBA. Dat draagt bij aan de rendementsverbetering van de kantoren. En ondernemers weten zodoende dat de adviseurs altijd met de meest nieuwe kennis en inzichten adviseren,’ aldus Wietsma.

