Forecasting: groei voor ondernemers én hun accountants

Forecasting zorgt voor het inzicht dat ondernemers nodig hebben om hun business te laten groeien – of zo nodig, op de juiste posten te bezuinigen. Steeds meer accountants bieden het aan, zo ook het West-Vlaamse House of Financial Partners.

In de woorden van partner Francis De Bruyne: ‘We plannen, forecasten – en de boekhouding is ook gedaan.’

De kracht van House of Financial Partners en Grow Partners zit in de combinatie van kennis en vaardigheden van De Bruyne en zijn partner Katrijn Messiaen. Zij is een rasechte accountant en fiscalist die zeer complexe zaken eenvoudig kan uitleggen; hij heeft een achtergrond en een bak aan ervaring in productie-, sales- en operations planning, internationale supply chains en trade finance – credit management. Zijn rol als Business Process Owner van de volledige order to cash cyclus gaf hem inzicht in alle processen van een bedrijf.

Meerwaarde: ‘more money in the pocket’

‘Natuurlijk’, zegt De Bruyne, ‘begint het allemaal met de boekhouding. Maar dat brengt in zichzelf geen waarde, je wordt er niet rijker van. Je krijgt een factuur van de boekhouder dus je wordt er een beetje armer van. Onze missie is: wij creëren meerwaarde.’ Omdat de boekhouding an sich geen meerwaarde creëert, automatiseren ze de boekhouding zover mogelijk: ‘Papier en stylo ga je niet vinden op ons kantoor.’

Waar zit die meerwaarde dan wel in? Kort gezegd: in financiële en fiscale planning met als doel ‘more money in the pocket’. De Bruyne: ‘We maken ieder jaar voor iedere klant van House of Financial Partners en Grow Partners een financieel plan, waarbij we lang discussiëren over omzetten, kosten, en waarbij we mikken op een bepaalde winst.’ Daarbij denken we ook na over belasting en investeringen. Maar dan komt de realiteit. En die, zegt De Bruyne, is meestal iets anders.

Toetsen en aanpassen

‘Na een maand of kwartaal gaan we kijken waar de ondernemer staat en waar hij dacht te staan, en toetsen we hoe het komt dat er een verschil is – of dat nu positief of negatief is. Dat zorgt voor inzicht bij onze klanten. Het zorgt er ook voor dat klanten sterker geïnteresseerd raken in de cijfers van hun onderneming en welke impact die hebben. Zo kan iemand bijvoorbeeld vast gaan nadenken over andere investeringen om de belastingdruk naar beneden te halen.’

De actuals worden dan weer als basis genomen voor het maken van een nieuwe forecast. Dat blijkt vaak een essentiële stap te zijn voor de ondernemer.

