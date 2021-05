Effect beroepseed onderzocht: doe mee aan de enquête!

De beroepseed is in 2017 ingevoerd voor alle actieve accountants. Derdejaarsstudent bedrijfseconomie in de richting van accountancy (Erasmus Universiteit) Jonathan Feenstra doet momenteel samen met professor Bouwer onderzoek naar de effecten van de beroepseed voor accountants.

Invloed op integriteit?

Rond de invoering van de beroepseed was er veel discussie over de vraag of de eed ook daadwerkelijk invloed zou hebben op de integriteit van accountants of dat de invoering vooral voor de beeldvorming zou zijn. ‘Maar sindsdien heeft niemand onderzocht wat de daadwerkelijke effecten van de eed zijn geweest’, vertelt Jonathan voer zijn onderzoek. ‘Ik ga dit doen op 3 manieren. Enerzijds heb ik data verkregen van het aantal tuchtzaken voor en na de invoering van de eed. En hier zal ik kijken naar significante verschillen na de invoering. Daarnaast wordt er gekeken naar de interne zaken van onethisch gedrag binnen de accountantskantoren. Er zal hier ook bekeken worden of hier significante verschillen zitten sinds 2016. Ten slotte wil ik door middel van enquêteonderzoek onder accountants kijken wat zij nu zelf vinden van de effecten van de eed op integer handelen.’

Enquête

Hiervoor is het van belang dat zo veel mogelijk accountants deze enquête invullen. Doe mee door enkele vragen te beantwoorden, de enquête is HIER te vinden. Neem voor vragen of opmerkingen over het onderzoek contact op met Jonathan Feenstra via Feenstra@ese.eur.nl