Accountancy Gemak, leverancier van slimme softwareoplossingen voor de accountant en de ondernemer, heeft zijn ISO 27001-certificering succesvol behaald voor een periode van drie jaar. ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging.

Maak je gebruik van cloud- of SaaS-diensten? Dan ontkom je er niet aan om goed na te denken over de veiligheid van gegevens die je in de cloud opslaat of verwerkt. Certificeringen voor informatiebeveiliging zijn een belangrijke indicatie voor een goed geregelde informatiebeveiliging. En in het algemeen is te stellen dat data bij cloudleveranciers met een certificering veilig zijn. Men kent certificeringen alleen toe als organisaties werken volgens strikte procedures. En hun managementsysteem voor informatiebeveiliging aantoonbaar op orde hebben.

‘Wij zijn ontzettend trots dat wij ook in dit uitdagende en onzekere coronajaar, waarin onze teams noodgedwongen op afstand moesten werken, wederom aan alle eisen aan informatiebeveiliging voldoen. Zo kunnen we onze klanten voor de komende drie jaar weer deze geruststelling geven. En hen ontzorgen op het gebied van informatiebeveiligingsrisico’s’, aldus Harry Steen, Information Security Officer.

Accountancy Gemak heeft voor verschillende onderdelen ISO27001-certificeringen. Voor het certificaat dat is verlengd is de scope: ontwikkeling, onderhoud en support van software, beheer van de hostingomgeving. Dit geldt voor de producten Fiscaal Gemak, Rapportage Gemak, Communicatie Gemak en Werkprogramma Gemak.

Bron: https://accountancygemak.nl/nieuws/accountancy-gemak-verlengt-iso-27001-certificering-met-3-jaar/