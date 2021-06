Het succes van een onderneming is een reflectie van de bedrijfscultuur

Toekomstgericht ondernemen binnen accountancy draait niet perse om digitalisering. Dat staat ons allemaal te wachten. Wel draait het om hoe je technologie op een goede manier integreert in je organisatie.

Want om te kunnen veranderen heb je energie nodig. Dus moet er een ideale voedingsbodem gecreëerd worden om energie te krijgen. Die energie komt van ondernemerschap binnen de organisatie. Krijgen medewerkers voldoende context en ondersteuning om zich aan te passen?

Arjen Banach is auteur, spreker en Chief Happiness Officer. Hij vertelt in de Yuki Expert Session precies hoe je de balans tussen gelukkige werknemers en digitale innovatie vindt. Tenslotte, in een wereld die enorm snel verandert, veranderen banen net zo rap en zien veel werknemers hun werk geautomatiseerd worden of op een andere manier veranderen. Dat brengt onzekerheid teweeg en levert vragen op over de meerwaarde van het werk dat je doet. Digitalisering is onvermijdelijk, maar wil je dat succesvol doen dan is de wijze waarop bepalend. Zeker als we kijken naar accountantskantoren dan draait het veranderingsvraagstuk volgens Arjen in eerste plaats niet om digitalisering, wel om bedrijfscultuur. Want er moet eerst voldoende draagvlak zijn binnen de organisatie om zo’n verandering te omarmen.

Met zijn kijk op de toekomst van organiseren, heeft Arjen al vele organisaties geholpen bij verandering. Daarbij richt hij zich op vooruitgang en de menselijke factor, want een bedrijf zonder enthousiaste medewerkers is niet toekomstbestendig. Waar moet je op letten?

Geen top-down, maar bottom-up veranderingen Zorg dat verandering gedragen wordt door de medewerkers. Een voorbeeld: De CEO van Netflix, Reet Hastings gaf aan zijn medewerkers een bankkaart met daarop de boodschap: “Handel in het belang van de organisatie”. Wat bleek, de kosten van bedrijfsetentjes en transportkosten verminderde aanzienlijk. Hastings gaf verantwoordelijkheidszin en eigenaarschap aan zijn medewerkers en dat wierp meteen zijn vruchten af.

Hoe minder regels, hoe groter de verantwoordelijkheidszin, hoe beter het resultaat Vernieuwing begint met anders denken. En daarin moet je uitgedaagd worden. Laat je medewerkers altijd zelf nadenken wat de beste manier is om zaken uit te voeren. Als alles vervat zit in regels en procedures ga je op automatische piloot werken. Kom los van routinematige patronen en kijk met een frisse blik naar wat er wordt gevraagd. De combinatie van uitvoeren en uitvinden geeft stuwkracht en motivatie.

Maak tijd voor creativiteit, anders beland je in een staat van terminale serieusheid Digitalisering is geen robotisering, maar maakt plaats voor creativiteit. Plan je volledige agenda niet vol met operationele zaken maar maak tijd vrij om te kijken wat beter kan. Test je verandervermogen, blijf experimenteren of innoveren op micro-niveau en betrek al je medewerkers hierbij.

Ben je zo ver om te veranderen en aan de slag gaan? Arjen vertelt in de Yuki Expert Sessions uitgebreid waar je op moet letten, deelt tips & tricks, en laat met enkele interactieve experimenten zien hoe onze denkwijze bepalend is bij een veranderproces. Maar vooral deelt hij praktische handvatten om digitalisering zo in te zetten dat werknemers energie en tijd overhouden om nog meer uit hun werk te halen. En daarmee heb je al de basis gelegd voor een toekomstbestendige organisatie vol gelukkige mensen!