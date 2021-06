Als accountant heeft u veel administraties te verwerken. Wanneer u dagelijks bij wilt zijn, kan dat veel tijd kosten. Ook het periodiek onderhouden van veel administraties kan tijdrovend zijn.

Er is behoefte aan een tool die het mogelijk maakt om grote aantallen klantadministraties efficiënt te bewaken en enkel aandacht te geven waar en wanneer dat nodig is.

Visma.net is op zoek gegaan naar een mechanisme om het verwerken van administraties te versnellen en wijzigingen op een efficiënte manier door te kunnen voeren. Daarom is de Client Manager ontwikkeld. De Client Manager is een krachtige tool die het handmatig één voor één verwerken van administraties verleden tijd maakt.

Met behulp van de Client Manager in Visma.net Accountancy beoordeelt u in één oogopslag welke administraties aandacht nodig hebben en in welk procesgebied. Ook (periodieke) aanpassingen voert u collectief door voor een bepaalde cluster van administraties. Zo bent u nog beter in control over uw administraties.

Die Client Manager bestaat uit 2 onderdelen:

De Client Manager Monitor De Client Manager Onderhoud

Beide onderdelen worden toegelicht.

De Client Manager Monitor

“De slimme takenmonitor die u overzicht geeft en tijd bespaart”

Assistent-accountants willen dagelijks weten welke cliëntadministraties aandacht nodig hebben. Zij hebben inzicht nodig in de status van de administraties waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Daarvoor is de Client Manager Monitor ontwikkeld.

De Client Manager Monitor stelt u in staat om doeltreffend en efficiënt administraties te monitoren, te beoordelen welke administraties aandacht nodig hebben en direct actie te ondernemen.

Als manager wilt u de status zien van alle administraties waarvoor uw team verantwoordelijk is. Tegelijkertijd wilt u ook de status zien van de administraties waarvoor u zélf verantwoordelijk bent. Met de handige favorieten-schakelaar wisselt u tussen de teamweergave en uw persoonlijke weergave.

Dit is de top-down benadering van de Client Manager Monitor:

Er zijn meer dan 30 vooraf gedefinieerde indicatoren instelbaar (verdeeld over verschillende procesgebieden) om administraties te monitoren.

Voorbeelden van indicatoren zijn het aantal:

Te verwerken banktransacties

Onverwerkte inkoopfacturen

Te activeren Vaste Activa

Per indicator kunt u verschillende instellingen doorvoeren die de uitkomst in het monitoroverzicht bepalen. Op het monitoroverzicht worden alleen de indicatoren getoond die u als actief hebt aangemerkt en alleen de administraties die aan de criteria voldoen.

Voorbeeld

U heeft ingesteld dat u de onverwerkte inkomende facturen van een administratie wilt weergeven wanneer dat er vijf of meer zijn. Dan toont het monitoroverzicht het aantal administraties waarbij dit het geval is. Vervolgens ziet u in de drilldown welke administraties het betreft en klikt u direct door naar de juiste plek in de administratie in Visma.net Accountancy om de gewenste actie uit te voeren.

De Client Manager Onderhoud

“Voor het efficiënt aanmaken en onderhouden van administraties in clusters”

De Client Manager Onderhoud maakt het mogelijk om op efficiënte wijze:

Nieuwe administraties in een bedrijfscluster te zetten

Bedrijven die in Visma.net zijn aangemaakt op basis van dezelfde template vallen in de Client Manager automatisch onder dezelfde cluster (bijv. mkb, landbouw, horeca).

Bedrijven die in Visma.net zijn aangemaakt op basis van dezelfde template vallen in de Client Manager automatisch onder dezelfde cluster (bijv. mkb, landbouw, horeca). Wijzigingen in cliëntadministraties door te voeren

Door de indeling in clusters kan een wijziging gemakkelijk binnen een groep van bedrijven worden gedistribueerd. Denk aan het doorvoeren van nieuwe instellingen, het toevoegen van nieuwe gegevens zoals een nieuwe grootboekrekening maar ook een nieuw branchespecifiek rapport of dashboard.

De Client Manager volgt een workflow die het distribueren eenvoudig maakt:

De Client Manager is:

✔ Schaalbaar: het aantal bedrijven kan snel groeien

✔ Makkelijk in gebruik: na een templateconfiguratie kunt u aan de slag gaan

✔ Per gebruiker instelbaar: elke medewerker krijgt een overzicht van de bedrijven waarvoor deze verantwoordelijk is

De Client Manager is beschikbaar voor kantoren die het Visma.net Accountancy-platform gebruiken. U start de Client Manager eenvoudig via Visma Home.

Gebruikt u Visma.net Accountancy nog niet? Bezoek dan de website voor meer informatie.