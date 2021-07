Nederland stevent af op overnamerecord

Het aantal fusies en overnames kan dit jaar weleens alle records gaan breken, denken specialisten. Zij spreken van een inhaaleffect en een ongekende, ‘once in a lifetime’-markt.

Geld op de plank

De Autoriteit Consument & Markt (ACM), die fusies en overnames toetst, kreeg in de eerste helft van dit jaar 81 fusiemeldingen, meer dan in heel 2020. Dat was door de pandemie ook wel een heel rustig jaar. EY signaleert een ongekende overnamehausse. Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam vermoedt een inhaaleffect. In de Stentor zegt hij: ‘Vorig jaar gaven investeerders veel minder uit omdat covid de economie in grote onzekerheid stortte. Veel acquisities die waren aangekondigd, gingen niet door. Dat geld bleef bij investeerders zoals private equity-fondsen op de plank liggen en dat geven ze nu alsnog uit.’

Haast

De druk bij veel private investeringsfondsen is hoog, weet Patrick Boertien, specialist strategie en transacties bij accountantskantoor EY. ‘Private equity-fondsen haalden heel veel geld op bij onder andere pensioenfondsen en investeerders. Maar daar zit vaak wel een investeringshorizon aan. Ze willen binnen vijf tot zeven jaar hun belang met een goed rendement kunnen verkopen en uitkeren.’ Als je dan een jaar door corona verliest, moet je nu opschieten, zegt hij. Dus zijn investeerders in zware concurrentie op jacht naar mooie bedrijven. Dat Nederland dan in het vizier ligt is volgens de experts logisch.

Schenk

Nederland is een populair investeringsland door zijn open economie. Veel bedrijven hebben de pandemie goed doorstaan. Andersom biedt de huidige markt Nederlandse bedrijven unieke kansen om sneller te groeien en ook internationaal de vleugels (verder) uit te slaan. Helemaal nieuw is die belangstelling in onze bedrijven niet. Volgens emeritus professor Hans Schenk zijn Nederlandse bedrijven al decennialang ‘gefundenes Fressen’ voor buitenlandse investeerders. Maar die honger is nu wel heel hevig. Onze ondernemingen waren nog nooit zo veel waard, stelt hij in de Stentor Volgens hem mislukt ongeveer 75 procent. Amerikaanse collega’s van mij op Harvard rekenden eens uit dat overnames de samenleving ook nog eens meer geld kosten dan opleveren: ongeveer 1 tot 1,5 procent van het bruto nationaal product.

Bron: De Stentor.