Barometer PwC: geen aanvullende staatssteun nodig

De overheidsmaatregelen hebben het Nederlandse bedrijfsleven zo goed gesteund dat het aantal faillissementen dit jaar lager zal uitpakken dan verwacht, concludeert PwC uit de derde Bijzonder Beheer Barometer. Verdere steun is niet nodig, vinden herstructureringsexperts.

De barometer is een initiatief van PwC en de Universiteit Leiden. Daarvoor wordt een panel van experts ondervraagd, onder wie bijzonderbeheerbankiers, insolventieadvocaten, herstructureringsadviseurs en investeerders. Van hen verwacht 73% dat de omvang van het aantal faillissementen kleiner zal zijn dan eind 2020 werd aangenomen. ‘De overheidsmaatregelen lijken dus niet alleen voor uitstel van faillissementen te zorgen, maar ook voor afstel. Dit duidt erop dat de maatregelen effectief zijn geweest en ervoor hebben gezorgd dat de economie kon blijven draaien.’ Eenzelfde percentage vindt de huidige overheidsmaatregelen voldoende: aanvullende steunmaatregelen vanuit de overheid vinden de experts niet noodzakelijk. ‘Het zwaartepunt van de coronacrisis lijkt voor veel ondernemingen voorbij’, zegt Edwin van Wijngaarden, partner en herstructureringsexpert bij PwC. ‘De verbeterde economische ontwikkelingen en het verruimen en het verlengen van de overheidsmaatregelen dragen hier uiteraard aan bij.’

Vangnet

Zorgen blijven er wel over horeca, groot- en detailhandel, cultuur en recreatie. Verder denken de kenners dat de vastgoedsector op termijn last zal krijgen van de negatieve gevolgen van de coronacrisis. ‘De kaalslag in het detailhandelslandschap en het meer structureel thuiswerken hebben hier ongetwijfeld mee te maken’, zegt Erik in ‘t Groen, herstructureringsexpert bij PwC. ‘Ondanks de positieve signalen roep ik de overheid op na te denken over een vangnet voor bedrijven, voor als het toch nodig blijkt. En ga door met de ontwikkeling van beleid voor de herstructurering van belastingschulden van levensvatbare bedrijven.’ Door een hogere schuldenlast worden investeringen uitgesteld. ‘Hierin schuilt een gevaar omdat deze investeringen belangrijk zijn om de toekomstige verdiencapaciteit op niveau te houden.’

Subsidie dempte toename werkloosheid

De Rabobank heeft geanalyseerd waarom de werkloosheid slechts marginaal is opgelopen: ‘De Nederlandse arbeidsmarkt staat er verrassend goed voor. Op basis van de economische krimp door de coronacrisis zou een werkloosheid van 5,7 procent mogen worden verwacht, terwijl deze in mei van dit jaar op slechts 3,3 procent uitkwam.’ Er zouden nu 287.000 meer mensen werkloos moeten zijn. Daarvan zijn er 45.000 personen toe te schrijven aan een lagere arbeidsparticipatie en 242.000 aan een lager aantal gewerkte uren per werknemer en per zelfstandige. ‘Het lagere aantal gewerkte uren is grotendeels via gesubsidieerde arbeidsduurverkorting opgevangen – werkgevers en zelfstandigen hebben massaal gebruik gemaakt van de steunmaatregelen, zoals de NOW en TOZO.’ Verder is personeel waarvoor tijdelijk geen werk was in beperktere mate, zonder subsidie, in dienst gehouden. ‘Onze berekeningen laten ook zien dat steunmaatregelen tijdens de crisis 5.300 faillissementen konden voorkomen. Wij verwachten echter geen faillissementsgolf na het afbouwen van de steunmaatregelen.’