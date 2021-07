BLOG | Vijf tips om de nieuwe generatie ondernemers aan te spreken

Millennials Marc Derksen en Nikkie den Dekker merken dat jonge ondernemers behoefte hebben aan vlot taalgebruik. ‘Jonge zzp’ers moet je als een vriend benaderen. Wij noemen ons daarom liever cijferbaas in plaats van registeraccountant.’

Veel mensen kijken op tegen hun accountant. Bij veel kantoren is formeel, zakelijk taalgebruik daarom de norm. Maar de nieuwste generatie ondernemers heeft geen behoefte meer aan imposante titels en lastige vaktaal. Ze willen de touwtjes zelf in handen houden. Marc Derksen en Nikkie den Dekker – oprichters van Paperdork en zelf millennials – pleiten daarom voor laagdrempelig taalgebruik. Met succes – met hun boekhoudoplossing Paperdork weten ze jonge zzp’ers aan zich te binden. Daar kunnen accountantskantoren van leren, stellen ze. Vijf tips voor het bereiken van jonge ondernemers.

Communiceer informeel

Laat eens een dagje iemand meelopen zonder financiële achtergrond. Hoe vaak kunnen ze je betrappen op het gebruik van woorden die ze niet kennen? Ai, dat wordt een pijnlijk rijtje turven bij de meeste kantoren. Een ondernemer komt niet voor niets naar je toe: hij of zij zoekt hulp bij iets waar ze zelf onvoldoende kennis van hebben. Er is dus al een bepaalde onrust en mate van onzekerheid. Als je dan termen als memoriaalboekingen, kruisposten en zelfs iets ‘simpels’ als debiteuren-crediteuren gebruikt, dan versterk je deze gevoelens alleen maar. Zorg er dus voor dat je een taalgebruik ontwikkelt dat voor iedereen begrijpelijk is. Maak het vooral niet te formeel! Mailtjes met ‘Geachte’ en ‘u’ creëren afstand, en daar haken jonge ondernemers bij af.

Stel je gelijkwaardig op

Jonge ondernemers houden niet van hiërarchie. Ze willen de touwtjes zelf in handen hebben. Liever zien ze anderen aan wie ze iets uitbesteden als onderdeel van hun team, in plaats van losstaande experts die hen vertellen hoe het moet. Gelijkwaardigheid is daarom heel belangrijk. Want als ze ergens een hekel aan hebben dan is het wanneer ze zich dom voelen. En kijk eens in je eigen LinkedIn-netwerk: hoeveel van jouw contacten hebben titels in hun naam staan? Marc is bij ons gewoon ‘cijferbaas Marc’ in plaats van ‘Marc Derksen MSc RA’. Dat oogt een heel stuk vriendelijker, vind je niet? Mensen doen zaken met mensen. Behandel de jonge ondernemer daarom als een vriend. Dan zul je zien dat je er enorm veel waardering voor terugkrijgt.

Pas je uitstraling daarop aan

Je taalgebruik is een groot gedeelte van je uitstraling, maar je branding gaat breder dan dat. Veel jonge ondernemers haken af bij een ouderwetse huisstijl en website. Helemaal omdat het met moderne tools steeds laagdrempeliger is geworden om een professionele branding te hanteren, ook zonder designers. Dus nee: inhoud is zeker niet altijd belangrijker dan hoe iets eruitziet. Sterker nog, misschien is het voor jonge ondernemers wel andersom. Een goed doordachte en moderne branding straalt professionaliteit uit, en dat hoef je vervolgens alleen maar waar te maken. En houd er rekening mee dat je uitstraling door heel veel wordt bepaald: waaronder ook het boekhoudprogramma waarmee je werkt. Kies je voor een moderne branding gericht op jonge mensen? Laat je klanten dan niet werken met een boekhoudprogramma die daar qua branding niet op aansluit.

Houd je software simpel

De jonge generatie is met allerlei digitale middelen opgegroeid en ze gebruiken deze dan ook graag ter ondersteuning van hun onderneming. Ze zullen dus niet zo snel akkoord gaan met het aanleveren van een administratie in ordners. En zelfs Excel is eigenlijk al niet meer waar ze op zitten te wachten. Bij voorkeur gebruiken ze een boekhoudprogramma waar ze altijd zelf inzichtelijk hebben hoe het er financieel gezien voor staat. De meerderheid vindt het ook niet erg om zelf de administratie bij te houden. Maar maak het ze wel makkelijk, en laat ze niet werken met complexe software. Een afschrijving of balans is al snel te complex. Bij voorkeur beperk je de administratie tot bonnen scannen en facturen versturen. En een heel belangrijke: automatiseer waar mogelijk. Het uitvoeren van onnodige handelingen voelt voor jonge ondernemers al snel als tijdverspilling.

Maak je prijs transparant

En last but not least: wees transparant! Niet alleen over wat een klant van je kan verwachten, ook over je prijzen. Zorg ervoor dat de ondernemer van tevoren weet waar hij of zij aan toe is. Verrassingen achteraf – en dus het ouderwetse uurtje factuurtje – is killing. Het creëert niet alleen een negatieve emotie, je klanten zullen ook een hogere drempel voelen om bij jou om hulp te vragen. Zorg er dus voor dat duidelijk op je website vermeld staat wat je klanten kunnen verwachten.

Marc Derksen en Nikkie den Dekker zijn oprichters van Paperdork.