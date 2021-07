Taco Bell x ENTRPNR. | Geautomatiseerd van bestelling tot dashboard

Met vijf filialen in Nederland bouwt het internationale fast service restaurant Taco Bell aan groei in de lage landen. De ambitie is dan ook om hier als franchise verder uit te breiden met meer vestigingen in grote steden.

Om dit voor elkaar te krijgen zorgen ze niet alleen voor een goede dienstverlening aan hun klanten, maar werken ze op de achtergrond met innovatieve digitale middelen om deze groei mogelijk te maken. Samen met hun boekhoudkantoor ENTRPNR., en de software oplossingen van Yuki, Nmbrs. en Comandi, creëert Taco Bell een geautomatiseerde administratieve workflow die hun pad naar succes faciliteert.

Om de verschillende Taco Bell filialen zo soepel mogelijk op elkaar aan te sluiten binnen het administratieve proces zorgt ENTRPNR. ervoor dat alle gegevens gekoppeld zijn. Dat doen ze door verschillende software oplossingen met elkaar te laten “praten”. Dat betekent dat vanaf het moment dat er een bestelling wordt gedaan, de gegevens direct in de administratie van Yuki geladen worden en real time inzichtelijk zijn.

Daarnaast zorgt de rooster software en salarisadministratie van Nmbrs. ervoor dat duidelijk is wie, waar en wanneer werkzaam is. En kan Taco Bell met de overzichtelijke dashboards van Comandi analyseren en bijsturen waar nodig. Op deze manier maakt ENTPRNR. optimaal gebruik van de connectiviteit die de Visma Connected Experience voor Accountants biedt. Steven Lagerwij, eigenaar ENTRPNR.: ‘Je kunt zelf per minuut bekijken of je op weg bent je doelen te behalen of dat je nog wat extra gas moet geven. Dit geeft je als ondernemer echt een voorsprong.’

De standaardisering die ENTRPNR. met de verschillende software oplossingen weet te bereiken zorgt ervoor dat de snelgroeiende franchise vlotter schakelt. Barto Hulleman, General Manager Taco Bell: ‘Vroeger duurde het weken voordat we wisten waar we moesten bijsturen, maar nu kan ik supersnel opschalen. Wij zijn klaar om verder te groeien!’

