Nederland dreigt deadline antiwitwasrichtlijn te missen

Nederland drong deze week aan op een Europese financiële toezichthouder in de strijd tegen witwassen. Maar ons land loopt achterop in het voldoen aan de Europese anti-witwaswetgeving.

Trust

Begin 2020 waarschuwde de Europese Commissie Nederland dat het niet voldoet aan alle voorwaarden uit de zogeheten vijfde anti-witwasrichtlijn. Zo is er in Nederland nog geen verplicht register waarin je geregistreerd wordt wanneer je een trust hier afsluit. Sinds april ligt er een voorstel daarvoor bij de Tweede Kamer, maar die is met reces. En dat terwijl de deadline van de Commissie op 9 augustus afloopt.

Rood

Nederland is niet het enige land dat op dit gebied achterloopt, maar kleurt wel rood op de Europese kaart, zegt PvdA-Europarlementariër Paul Tang tegen BNR. Tang noemt het symptomatisch voor ‘een beleid van mooie woorden, maar weinig actie’. ‘Er worden te weinig middelen vrijgemaakt, veel criminele winsten worden eenvoudig witgewassen.’ Volgens Tang vervult Nederland in financieel opzicht een rol als draaischijf en moet het daar ook naar handelen. ‘Onze financiële sector trekt veel kapitaal aan en speelt dan ook een rol in het tegengaan van witwassen. Die rol pakt het alleen niet op. Nederland kan wel sterkere Europese regels willen, het loopt zelf achter.’

Capaciteit

Om witwaspraktijken te voorkomen zijn er bij banken grote divisies opgetuigd. Maar die lopen tegen het probleem aan dat hun meldingen belanden bij instanties die kampen met te weinig capaciteit. Veel van die meldingen blijven dan ook hangen. Tot frustratie van die poortwachters, die zelf enorme boetes krijgen sinds Nederland van witwassen de nummer 1 prioriteit zegt te hebben gemaakt.

Bron: BNR