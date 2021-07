Europese ministers achter plan voor witwastoezichthouder

De ministers van Financiën van de EU staan unaniem achter de oprichting van een onafhankelijk Europees toezichthouder tegen witwassen en financiering van terrorisme. Het voorstel van de Europese Commissie is maandag besproken.

Volgens ingewijden heeft geen van de 27 lidstaten bedenkingen geuit tegen het plan. Voorwaarde is wel dat de bestaande nationale toezichthouders voldoende betrokken blijven. De nieuwe Anti-Money Laundering Authority (Amla) zou in 2024 van start moeten gaan. Nederland hoort bij de twintig landen die de nieuwe toezichthouder wel willen huisvesten. Naar schatting wordt jaarlijks 1% van het BNP van de EU witgewassen; in Nederland zou het elk jaar gaan om € 15 tot 20 miljard.

Mazen dichten

De commissie wil met de Amla mazen in de wet dichten waarvan de georganiseerde misdaad gebruikmaakt. Er komt meer coördinatie en samenwerking tussen de nationale toezichthouders en de Amla krijgt onder meer de bevoegdheid banken en bedrijven te beboeten als ze de regels schenden die witwaspraktijken moeten voorkomen. Ook komt er een verbod op contante zakelijke betalingen van meer dan € 10.000. De Commissie wil bovendien dat alle cryptomunten ook onder de nieuwe Europese antiwitwasregels gaan vallen. Alle aanbieders moeten hun klanten identificeren, achterhalen waarom zij transacties willen doen en dat monitoren.

Vicevoorzitter van de commissie Valdis Dombrovskis zegt dat de Europese wetgeving nationaal wel goed moet worden ingevoerd om effect te hebben. Nederland kreeg vorige maand nog een waarschuwing omdat de vijfde antiwitwasrichtlijn nog niet goed is ingevoerd.

