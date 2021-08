Vervroegde IVA biedt de werkgever voordelen

U heeft ongetwijfeld klanten die ermee te maken hebben: een medewerker die langdurig ziek (arbeidsongeschikt) is. Is de medewerker na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt dan krijgt hij of zij te maken met de WIA (Wet werk en in komen naar arbeidsvermogen).

Maar soms kan er sprake zijn van een vervroegde WIA-uitkering voor de zieke medewerker, namelijk de vervroegde IVA. Deze vervroegde IVA biedt voordelen voor uw klant én zijn of haar zieke medewerker. We leggen uit hoe dit werkt en hoe Sazas werkgevers en hun medewerkers hierbij helpen.

Wat is (vervroegde) IVA?

IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De IVA-uitkering is samen met de WGA-uitkering (WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) onderdeel van de WIA . Een medewerker kan in aanmerking komen voor een WIA-uitkering als hij of zij al geruime tijd ziek is en daardoor niet, of minder kan werken. De wachttijd voor een WIA-uitkering is 104 weken (2 jaar). Maar er kan al eerder een IVA-uitkering bij UWV aangevraagd worden als al snel blijkt dat:

De medewerker volledig arbeidsongeschikt is.

Er geen kans op herstel is.

UWV noemt dit ‘aanvragen met verkorte wachttijd’. Een werkgever kan de aanvraag hiervoor niet indienen, dit moet de medewerker zelf doen. Dit verzoek is eenmalig in te dienen tussen de 3de en 68ste week van ziekte.

Na het indienen van de aanvraag zal UWV binnen 8 weken een beslissing nemen. Mocht het binnen 8 weken niet gecommuniceerd zijn dan dient de aanvrager een melding bij het UWV te doen. UWV zal dan uiterlijk in de 2 weken erna alsnog een beslissing nemen.

De voordelen voor een werkgever bij een vervroegde IVA

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, gelden er voor de werkgever (en de medewerker) geen re-integratieverplichtingen meer. Dit ontlast de werkgever wat betreft de re-integratiewerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een tweede-spoortraject, dit is niet langer nodig.

De werkgever kan de IVA-uitkering in mindering brengen op de verplichte loondoorbetaling. Dit blijft namelijk doorlopen gedurende de volledige periode van 104 weken.

Maar ook voor de medewerker zitten er voordelen aan. Net als voor de werkgever gelden voor de medewerker geen re-integratieverplichtingen meer, wat een stuk rust geeft. Daarnaast is hij of zij in de toekomst verzekerd van een uitkering van 75% in plaats van de 70%. Genoeg redenen dus om zo’n traject in te gaan als dit mogelijk is.

Zieke medewerker in vervroegde IVA. Hoe kan een werkgever dit aanpakken?

Soms kan er voor een zieke medewerker dus sprake zijn van een vervroegde IVA. Wat moet of kan een werkgever dan doen? Wat zijn de afwegingen? Is een werkgever bij Sazas verzekerd, dan begeleiden onze WIA-experts werkgevers en hun medewerkers in dit proces.

Hoe gaat dit in de praktijk bij Sazas in zijn werk?

De WIA-expert ontvangt van de bedrijfsarts een signaal dat er misschien sprake is van een vervroegde IVA voor een medewerker. Uiteraard wordt er geen medische en inhoudelijke informatie over de medewerker gedeeld. Een werkgever en medewerker kunnen nog voorzichtig tegenover zo’n ingrijpende aanvraag bij UWV staan. Want de beoordeling van UWV kan nogal confronterend zijn. Zo kan een werkgever het gevoel krijgen de medewerker aan de kant te hebben geschoven. Voor de medewerker kan het een (pijnlijke) bevestiging zijn van zijn of haar beperkingen en veranderde situatie. De WIA-expert neemt in deze situatie zo snel mogelijk contact op met de werkgever en vraagt hoe deze de situatie van de medewerker ziet. Hieruit kan blijken dat de medewerker tot zo goed als niets meer in staat is.

WIA-expert kan mogelijkheden vervroegde IVA-uitkering uitleggen

De WIA-expert kan de mogelijkheden, regels en voor- en nadelen van een vervroegde IVA-uitkering uitleggen. Vragen als: ‘Wat betekent dit financieel voor beide partijen?’ en: ‘Welke bepaalde verplichtingen vallen nu weg?’ komen bijvoorbeeld ook aan bod. Hierin laat de WIA-expert zien dat een vervroegde IVA-toekenning ook voor de medewerker voordelen kent en dit juist niet als ‘afdanken’ van de medewerker moet worden gezien. Het biedt een vorm van erkenning van zijn of haar beperkingen en zorgt daarmee voor een stuk rust.

Hierdoor kan een werkgever anders tegen de situatie aankijken, met de medewerker in gesprek gaan en hem of haar enige bedenktijd geven. Zo kan de medewerker de gevolgen goed inschatten en overdenken. De medewerker moet namelijk zelf de aanvraag voor de vervroegde IVA indienen.

Resterende vragen van beide partijen kunnen door de WIA-expert samen met de bedrijfsarts worden beantwoord. De medewerker kan eventuele vragen ook persoonlijk nog met de bedrijfsarts doorspreken. Na alle voors en tegens eens op een rijtje te hebben gezet, kunnen de werkgever en medewerker besluiten dat het verstandig is een aanvraag tot vervroegde IVA-uitkering in te dienen bij UWV. De WIA-expert kan beide partijen voorzien van de benodigde formulieren. De bedrijfsarts levert vervolgens de medische onderbouwing aan bij de medewerker.

De toekenning van een vervroegde IVA-uitkering

UWV kan de aanvraag goedkeuren en aan de medewerker een vervroegde IVA-uitkering toekennen: 80-100% volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. In dit geval krijgt de medewerker een uitkering van 75% van zijn WIA-maandloon. Daarnaast vervallen zijn re-integratieverplichtingen en mogelijke herbeoordelingen in de toekomst. De loondoorbetalingsplicht voor de werkgever blijft doorlopen tot het einde van de periode van 104 weken. Maar de werkgever mag wel de IVA-uitkering in mindering brengen op de hoogte van loondoorbetaling.

