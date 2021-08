Tot op heden bleek het lastig voor startups om buitenlands personeel aan te nemen in hun Nederlandse bedrijf. Per 1 juni 2021 is er een nieuwe regeling (verblijfsvergunning voor essentieel personeel voor startups) die de grootste drempel voor startups in dit kader wegneemt.

Nederland kampt al langere tijd met schaarste op het deel van de arbeidsmarkt waar technisch geschoolde mensen nodig zijn. Nederland heeft een flinke digitalisering doorgemaakt waardoor er meer vraag is naar mensen met bijzondere expertise op dit gebied. Vooral startups liepen tegen dit probleem aan. Dit heeft te maken met het karakter van een startup; namelijk jong en innovatief. Dit karakter gaat hand-in-hand met het gebruik maken van nieuwe technologie.

Het halen van startup talent uit het buitenland was voor deze regeling vrij lastig. De enige twee keuzes om buitenlands talent naar Nederland te halen waren met een startup-verblijfsvergunning of een kennismigrantenregeling. De startup-verblijfsvergunning zag speciaal op oprichters uit het buitenland. Zij moesten dan wel minimaal 15% van de aandelen binnen het bedrijf bezitten. Wanneer je een ‘gewone’ werknemer uit het buitenland wilde halen, had je een kennismigrantenregeling nodig. Deze werknemer diende je dan wel een minimumsalaris te betalen dat vrij hoog was.

Salariscriterium kennismigrantenregeling sterk verlaagd

Het algemene minimumsalaris was voor deze regeling namelijk €3.484 bruto voor kennismigranten jonger dan 30 jaar, en €4.752 bruto voor kennismigranten ouder dan 30 jaar. Dit zijn bedragen die vaak onhaalbaar bleken voor startups aangezien hun bedrijf zich nog in de groeiende fase bevond. Met de nieuwe regeling is het salariscriterium van de kennismigrantenregeling sterk verlaagd. Nederlandse startups dienen hun buitenlandse werknemers nu minimaal een brutosalaris van €2.497 per maand te betalen. Ter aanvulling krijgen de buitenlandse werknemers in startups medewerkersparticipatie in de vorm van aandelen, certificaten of aandelenopties (ten minste 1% van het bedrijf). Dit belang van 1% in het bedrijf dient de werknemer binnen drie jaar na het ingaan van zijn arbeidsovereenkomst te ontvangen.

Enkele vereisten

Er moeten wel nog aan enkele vereisten worden voldaan. De werknemer moet in dienst treden bij een bedrijf dat daadwerkelijk een innovatieve startup is. Verder dient de werknemer een ‘expert’ te zijn in de branche waarin de startup werknemers nodig heeft. Dit hangt samen met het vereiste dat de startup maximaal 15 werknemers in dienst mag hebben. Daarnaast is er een minimum gesteld aan 5 buitenlandse werknemers per bedrijf die van deze vrijstelling gebruik mogen maken.

Een ander bijkomstig voordeel is dat familieleden van het essentiële personeel van startups ook in Nederland werkzaam mogen zijn zonder een tewerkstellingsvergunning (TVW) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

Al met al dus een welkome versoepeling voor de startups in Nederland!