Frankrijk: complexe boekhoudkundige en fiscale processen

Volgens de Global Business Complexity Index (GBCI), een rapport van het toonaangevende professionele dienstenbedrijf TMF Group, is Frankrijk het op één na complexste rechtsgebied om zaken te doen.

De studie analyseert regels, voorschriften, belastingtarieven, boetes en compliancekwesties in 77 rechtsgebieden, die 92 procent van het totale wereld-bbp en 95 procent van de wereldwijde netto DBI-stromen voor hun rekening nemen. In totaal worden jaarlijks 292 indicatoren gevolgd. Die verschaffen gegevens over belangrijke aspecten van het zakendoen, zoals tijdschema’s voor de oprichting van vennootschappen, vereisten inzake lonen en uitkeringen, alsook complianceprocedures.

Frankrijk

De slechte score van Frankrijk is toe te schrijven aan de complexe boekhoudkundige en fiscale processen, de sterk op medewerkers gerichte HR-regelgeving en de lokale taalvereisten voor boekhoudkundige verslaggeving. Bovendien heeft Frankrijk als een van de eerste rechtsgebieden de EU SAF-T (standaard voor elektronische uitwisseling van boekhoudkundige gegevens) ingevoerd. Ondanks de invoering van “Business France” – een website om buitenlandse bedrijven te helpen aan de Franse boekhoudnormen te blijven voldoen – kunnen bedrijven nog steeds problemen ondervinden als gevolg van de voortdurende wijzigingen van die normen. HR en loonadministratie zijn ook sterk gereglementeerd en arbeidsgeschillen hebben meestal een uitkomst in het voordeel van de werknemers. Een ondermaats presterende werknemer ontslaan kan tot 12 weken in beslag nemen, terwijl dat in Ierland bijvoorbeeld in één week kan.

Polen

Polen stond in 2020 wereldwijd nog op de 34e plaats maar is gestegen naar plek 9 van minst bedrijfsvriendelijke land om in te werken. Dat komt door een voortdurend wisselend wetgevingsscenario, waardoor bedrijven weinig tijd hebben om te reageren en zich aan de nieuwe wetten aan te passen. Ondanks het feit dat de Poolse regering elektronische handtekeningen heeft ingevoerd, aanvaarden de autoriteiten bovendien niet veel internationale handtekeningproviders. In plaats daarvan eisen ze handtekeningen van specifieke lokale providers, wat de complexiteit van het rechtsgebied nog vergroot.

Nederland

Uit het rapport blijkt dat van de 77 onderzochte landen Nederland (plek 70), Curaçao (73) en Ierland (74) nog altijd zeer aantrekkelijke locaties zijn voor multinationals. Beide bieden een stabiel en eerlijk regelgevingsklimaat, geavanceerde, gedigitaliseerde en concurrerende belastingstelsels, en goed opgeleide, hooggekwalificeerde en servicegerichte arbeidskrachten. Denemarken voert de lijst van minst complexe en bedrijfsvriendelijke landen aan.