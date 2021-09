Deze accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren kregen forse TVL-steun

Bedrijven die vanaf € 100.000 TVL-steun ontvingen zijn vanaf vandaag te vinden op de website van de Europese Commissie. Accountancy Vanmorgen vroeg zich af of er ook accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren tussen zitten en dook in de database. Het antwoord is ja. In elk geval drie accountantskantoren ontvingen flinke TVL-steun, daarnaast ook enkele administratiekantoren en belastingadviseurs.

Behalve de bedrijfsnaam en het bedrag, staan op de site van de EC ook de vestigingsplaats vermeld, de sector en of het een mkb-bedrijf is of niet. Het drempelbedrag geldt voor de ontvangen subsidie voor één of meerdere TVL-periodes bij elkaar opgeteld. De publicatie is een verplichting die alle Europese landen binnen de EU hebben na het verstrekken van de staatssteun.

Definitieve subsidie kan anders zijn

De Europese Commissie publiceert alleen de gegevens van het eerste voorschot. Latere wijzigingen, zoals een hoger of lager bedrag, worden niet verwerkt. De gegevens kunnen dus afwijken van de definitieve subsidie die een onderneming ontving. De publicatie vindt uiterlijk een jaar na de datum van de TVL-beschikking plaats.

Accountantskantoren

Zoeken op de sector ‘Accountants, boekhouders en belastingconsulenten’ levert een nogal vervuild bestand op. Veel bedrijven binnen het zoekresultaat blijken bij nadere beschouwing weinig met accountancy of belastingadvies van doen te hebben. Wel springen er enkele opvallende namen van kantoren uit die wel degelijk binnen de sector actief zijn, hoewel sommigen toch niet boven de ton aan steun uitkomen. Waarom de bedrijven dan toch in het Europese overzicht zijn opgenomen is niet helder.

Bron: Publicatie Europese Commissie/RVO