‘Het model van maximale ontzorging is achterhaald’

Salaris- en hr-automatiseerder Incomme viert dit jaar zijn vijftienjarig bestaan – en nog steeds groeit het bedrijf hard. Oprichter Koert van Loon en zijn collega’s René Dijkgraaf en Jan Willem Poortvliet blikken terug en vooruit.

Over de geschiedenis

‘Toen we 15 jaar geleden begonnen, was het voor ons duidelijk dat hr-diensten en salarisadministraties sterk zouden automatiseren. Ons plan was grote bedrijven software aan te bieden en hen ermee te leren werken. We boden eerst uitsluitend software van Unit4 aan, maar wilden geen afhankelijkheidsrelatie. Inmiddels bieden we van 6 partijen salarissoftwarepakketten aan, ongeveer 20 hr-systemen en hebben we ook eigen software.’

Over de business

‘Een derde van onze klanten zijn gewone ondernemingen, met vanaf 50 tot in uitzonderlijke gevallen tienduizenden werknemers. We helpen hen de juiste hr- en salarissoftware te kiezen en die te implementeren. Ook bieden we ondersteuning achteraf; we organiseren bijvoorbeeld trainingen. Accountants, twee derde van onze business, helpen we voornamelijk de hr- en salarisadministratie die zij met hun klanten voeren te automatiseren en efficiënter te maken. Van oudsher is die dienstverlening bij accountants gericht op maximale ontzorging van de klant. Contracten, bonnetjes, fiscaliteit, loonstrookjes: alles werd door de accountant uit handen genomen en manueel verwerkt. Dit is een duur model en ook weinig flexibel in een snel veranderende tijd – achterhaald dus.

Klanten van de accountants zoeken tegenwoordig flexibiliteit en vooral ook onlinemogelijkheden. Ze willen graag hun dossiers online, en ze willen een app waarin de werknemers hun loonstrook kunnen zien. Ook willen ze geld besparen. Wij helpen accountants hun dienstverlening te moderniseren. We lichten eerst die dienstverlening door: wat is het prijsniveau? Hoe is de kwaliteit? Hoe efficiënt is de dienstverlening? Vervolgens helpen we met optimaliseren. Daarnaast helpen we accountants om hun klanten te adviseren, bijvoorbeeld als deze een urenregistratietool zoekt, of bij het koppelen van systemen.’

Over de onderneming

‘Incomme groeide de laatste jaren hard, en ook nu is het erg druk. Om de groei aan te kunnen en onze klanten uitstekend te blijven bedienen, gingen we een scale-up traject in. En we breiden uit; we hebben kantoren in Waalwijk, Amstelveen en sinds dit jaar in Middelburg. We onderzoeken nu of uitbreiding naar Zwolle een haalbare kaart is. Op dit moment is er de uitdaging om nieuwe collega’s te vinden. Salarisadministrateurs op accountantskantoren die zich willen ontwikkelen tot consultant en die affiniteit hebben met cijfers en software zijn meer dan welkom om contact op te nemen met ons!’

Over de toekomst

‘Bedrijven werken voor hun hr-administratie steeds vaker met internationale softwarepakketten. Software voor salarisadministraties is veel lokaler. Dat komt door de nationale regels op het gebied van fiscaliteit en arbeidsrecht. Een andere trend is het koppelen van databases. Vanuit de salarisadministratie zijn er koppelingen met boekhoudpakketten, en bijvoorbeeld met uren- en rittenregistraties. De toekomst is dubbel: sommige bedrijven ontwikkelen geïntegreerde pakketten, andere kiezen voor een samenstelling van de beste pakketten voor hen van een aantal aanbieders. De toekomst zit ‘m in verdere automatisering en het zo goed mogelijk koppelen van pakketten. Als brede hr- en salarisdienstverlener anticiperen wij als eerste op dergelijke bewegingen.’

