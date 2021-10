KPMG: recordaantal fusies en overnames in Nederland eerste helft 2021

In de eerste zes maanden van 2021 zijn in Nederland 55% meer bedrijfsfusies en -overnames overeengekomen dan in dezelfde periode van 2020, meldt KPMG op basis van een eigen inventarisatie.

De wereldwijde toename van bedrijfsdeals kwam niet verder dan 42%. Ook de financiële waarde van de 495 bedrijfsovernames en fusies in ons land is flink gestegen in de eerste helft van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Wereldwijd zijn totaal 11.756 bedrijfsovernames afgesloten.

Noord-Amerika neemt het voortouw met fusies en overnames gefinancierd door private equity investeerders. Bij 43% van de Amerikaanse bedrijven ging het om participatie via private equity waar dat in de tweede helft van 2020 nog 37% was. In ons land is het aandeel private equity gerelateerde bedrijfsovernames gelijk gebleven met gemiddeld 34%.

Zowel in Europa als in Nederland blijft de technologiesector veruit favoriet voor bedrijfsovernames. In de eerste helft van dit jaar werden 900 Europese bedrijfsdeals afgesloten in deze branche. Bekende voorbeelden zijn de verkoop van softwarebedrijf Unit4 aan TA Associates en Partner Group en de overname van het Amerikaanse Sparkpost door het Amsterdamse techbedrijf Messagebird. Ook de mediasector zit in de lift. Het samengaan van RTL Nederland en Talpa Networks was ēēn van de meest spraakmakende fusies in de eerste helft van 2021.

Naar verwachting zal 2021 eindigen met een nieuw wereldwijd record aan fusie- en overnameactiviteiten.

Het aantal Nederlandse fusies en bedrijfsovernames in het afgelopen decennium:

“De coronacrisis is ongetwijfeld een nieuwe katalysator geweest voor verdergaande digitalisering. Dat zien we terug in het overnamelandschap. We zien bovendien steeds meer bedrijfsfusies en -overnames waarbij zowel technologie als duurzaamheid een belangrijke drijfveer zijn,” vertelt Danny Bosker, partner Mergers & Acquisitions bij KPMG.

