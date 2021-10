‘Op accountants rust een enorme verantwoordelijkheid’

In enkele jaren tijd werd Visma in Nederland een leidende speler op het gebied van software voor bedrijfskritische processen – ook accountancy. De Visma Connected Experience is de nieuwste zet van het bedrijf uit Noorwegen. Regiodirecteur John Reynders licht toe: ‘De klant vroeg ons de uitdaging aan te gaan de status quo te doorbreken.’

Je hebt ambitie, en dan heb je ambítíe. Visma, een van origine Noors softwarehuis dat de Benelux als tweede thuismarkt heeft, is met de woorden van John Reynders, ceo Benelux, ‘onvoorstelbaar ambitieus’. Visma besloot in 2018 de Benelux als strategische groeimarkt te benaderen en deed vervolgens in rap tempo een heel aantal overnames. Naast andere aanbieders van boekhoudsoftware in de cloud, kocht Visma softwareplatformen voor hr- en payroll-diensten, voor customer-relationsmanagement (CRM) en projectadministratie, voor dashboarding en jaarrekeningen, en meer.

Inmiddels is Visma in de Benelux een heuse softwaregroep, met liefst 25 bedrijven in portefeuille, met 2.500 werknemers en een omzet van 400 miljoen euro. Ook op productniveau is de ambitie hoog. Ga maar na: via de Visma Connected Experience voor Accountants verbindt Visma de dienstverlening van alle tussen 2018 en 2021 gekochte bedrijven in accountancy met elkaar. Als accountant of ondernemer kiest men de beste software voor specifieke processen en profiteert men vervolgens van de onderlinge verbondenheid van deze systemen. Visma zorgt ervoor dat de oplossingen naadloos met elkaar samenwerken – ook middels één sign-on – en dat data realtime worden uitgewisseld.

Indrukwekkend. Toch zou men wel eens kunnen roepen: ‘Ja, handig die single sign-on, maar is dat nu allemaal wel nodig? Is de accountant wel daarnaar op zoek?’ John Reynders is stellig in zijn antwoord: ‘Al voor Covid-19 bevond de maatschappij zich op een kantelpunt. Dat moment is eigenlijk voorbijgeschoten: we bevinden ons sinds een jaar of wat in een maatschappij van onbegrensde technologische mogelijkheden. Overal duiken nieuwe mogelijkheden op en bijna elk bedrijf is een technologiebedrijf geworden. Die nieuwe mogelijkheden leiden bij ondernemers tot nieuwe en hoge verwachtingen van technologie. Vertaald naar ons domein van software voor bedrijfskritische processen: ondernemers gaan er steeds meer van uit dat accountingsoftware, hr-software enzovoort niet alleen excellent functioneren, maar ook naadloos communiceren. Dit is nu de realiteit. Het bouwen van een ecosysteem met best of breed softwareoplossingen voor ondernemers en hun accountants, komt tegemoet aan die behoefte. Het is wat Visma ook echt drijft.’

De Visma Connected Experience is, zoals u het nu omschrijft, vooral een logische ontwikkeling?

‘De gedachte van de Visma Connected Experience is inderdaad logisch, maar kwam, eerlijk is eerlijk, pas na de overnames. In Nederland bouwde Visma de afgelopen jaren een portfolio met prachtige software: de accountingsoftware van Yuki en Visma, het hr- en salarisplatform Nmbrs, de klantenportalen van Pinkweb, CRM-software van Radar360, debiteurenbeheer van Outstanding24, de ERP-software van Cash, factuurherkenning van DizzyData, de dashboards van Comandi en ook van Visionplanner. Stuk voor stuk zijn het sterren van de cloud. Het idee was in eerste instantie om, tussen aanhalingstekens ‘gewoon’, die bedrijven bij elkaar te brengen in één huis. De software-industrie worstelt namelijk al enkele decennia met een paar paradigma’s.

Specifiek voor de accountancy geldt dat hoe meer je verbinding kan leggen tussen databases, hoe kwalitatiever datastromen worden. Maar al die verbindingen zijn beveiligingsrisico’s. Vroeger was de keuze dan ook vaak: of kwalitatief betere datastromen, of veilige data in silo’s, maar weinig inzichten. Dat probleem wilden we oplossen door de diensten naar ons toe te halen en de verbindingen centraal te beveiligen. Tweede paradigma: wilde jij vroeger als bedrijf software voor hr, accountancy enzovoort, dan kon je kiezen tussen enerzijds een geïntegreerde totaaloplossing, waarvan de verschillende onderdelen toch niet helemaal uitmuntend waren. Of je koos voor diverse best of breed oplossingen van uiteenlopende aanbieders. Ook daaraan wilde Visma een eind maken, door die aanbieders dus in één bedrijf samen te brengen.

‘De vraag om al die aanbieders vervolgens in één dienst samen te voegen, kwam van onze klanten. Die zeiden: “Visma, wow, gaaf dat jullie die bedrijven bij elkaar weten te brengen en voor alle diensten veiligheid garanderen. Maar kunnen jullie niet een extra stap maken? We hebben nu nog steeds te maken met verschillende producten die naast elkaar bestaan.” Toen zijn we dus een gemeenschappelijke login, notificatiecentra en een datahub gaan creëren. Sinds we dat voor elkaar hebben, zie je ook dat de merken samen diensten gaan ontwikkelen. Vooral door data-uitwisseling ontstaan inzichten, die vervolgens de accountants weer in staat stellen klanten te adviseren, om echt het verschil te maken voor hun klanten.’

U noemt de merken van Visma sterren van de cloud. Betekent dat ook dat die merken blijven bestaan binnen Visma?

‘Absoluut. Wij geloven niet in integraties. Integratie doodt innovatie heb ik wel eens gezegd. Het leidt tot mooie kostenbesparingen op papier, maar pakt zelden goed uit. Ondernemingen raken in zichzelf gekeerd en vergeten de klant, innovatie verdwijnt, enzovoort. Visma koopt bedrijven die hebben bewezen te kunnen innoveren en te kunnen ondernemen, dus dat laten we ook gewoon zo. Wat we wel doen, is onze bedrijven adviseren. Visma heeft technology hubs en growth hubs, waarin we op specialismen de beste mensen uit de industrie samenbrengen. Denk aan een van de meest geavanceerde technologiegebieden, maar ook aan digitale marketing, machine learning, sales, business development. We hebben alleen al 5.000 ontwikkelaars op de meest uiteenlopende gebieden. Die specialisten – onze tech-ninja’s – leren steeds meer bij door al onze merken bij te staan.

‘Het moederbedrijf, waar ik dus ook bij hoor, is primair faciliterend. De merken blijven hun eigen beslissingen nemen. Er zijn maar een paar domeinen waar dat niet geldt: financerapportages, hr-processen en security. Finance spreekt voor zich, want je wil eenduidige rapportages. Hoe al onze werknemers zich voelen en hoe gemotiveerd ze zijn, vinden we zo belangrijk, dat we dat centraal inregelen. Tot slot: beveiliging. We hebben een state of the art securitydivisie, met hackers, programmeurs, 24/7 scans van het Dark Web enzovoort. Deze afdeling beveiligt al onze apps, beveiligt al onze infrastructuur en ook alle contactpunten met klanten. Wat dit team doet is cruciaal: zij zorgen ervoor dat onze klanten ’s nachts kunnen slapen.’

Visma helpt de klant met slapen – dat is wel zwaar aangezet?

‘Als accountant beschik je over een stortvloed aan gevoelige data van jouw klanten en ben je vaak ook nog eens vertrouwenspersoon. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. Die voelen wij en daar helpen we bij. Eerder vertelde ik ook al dat elke onderneming een technologieonderneming is geworden. Een verandering van zulke omvang trekt grote, meer duistere krachten aan. Wij zien hoe onze klanten constant worden aangevallen en het vaak zelf niet eens zien. Ik vind het soms beangstigend. Visma investeert al meer dan 10 jaar enorme bedragen in security voor onszelf en onze klanten. En dan nog blijft het een wedloop met criminelen.’

Heeft de coronacrisis nog invloed gehad op het connected-experiencedenken?

‘De crisis toonde vooral het belang van wendbaarheid. Van de ene dag op de andere kwam er enorme druk op hr-systemen. Niemand zat meer op kantoor, maar waar bevond iedereen zich dan? En de plekken waar men zich dan bevond, hoe vielen die te mappen op de Covid-19-heatmap? Visma maakte in één dag hele dashboards voor organisaties. Zoiets werkt alleen maar als je open met elkaar kunt samenwerken. Geen enkele organisatie kan nog succesvol in isolatie bestaan. Net zozeer als wij intern nadenken over bedrijfsgrenzen, hoort het ook naar buiten toe te gaan. Openheid en wendbaarheid zijn van groot belang.’

Heeft u daar tot slot nog een voorbeeld van?

‘Ja, op een gebied dat me na aan het hart gaat. Visma heeft het eerste cloud-nativeplatform ontwikkeld voor het rapporteren van environmental, social & governance (ESG)-doelen. Zulke doelen gaan steeds meer de license to operate van bedrijven uitmaken. Grote bedrijven hanteren vaak de taxonomie van GRI, dus die gebruiken wij ook. Maar voor MKB-ondernemingen is er geen goed systeem, geen eenduidige regelgeving in Europa of Nederland, en ook geen rapportageplicht. Ik vind dat de technologiebranche, accountants en de overheid samen zouden moeten optrekken om de uitvraag op het gebied van ESG-doelen – ook wel integrated reporting genoemd, zo snel mogelijk goed en professioneel voor elkaar te krijgen. We kunnen het ook, we moeten het alleen nog doen. Het zou voor het MKB helemaal geweldig zijn als Nederland een voortrekkersrol zou nemen.’

Dit artikel verscheen eerder in het AV-magazine van september 2021.

Wie is John Reynders?

Reynders (44 jaar) studeerde geofysica aan Utrecht University. Hij werkte rond de eeuwwisseling als IT-architect bij automatiseerder LogicaCMG. Daarna werkte hij in diverse leidinggevende functies en gedurende 15 jaar voor Microsoft in Nederland en Internationaal. Hij hielp er de transformatie naar de cloud vormgeven. Sinds twee jaar is hij directeur Benelux bij Visma. Reynders vindt plezier in ondernemen, in de successen van zijn team, en in de code van software. ‘Ik ben een energieke ondernemer, nieuwsgierige geek en gepassioneerd over het ontwikkelen van mensen, teams en organisaties.’