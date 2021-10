‘Is je backoffice niet op orde, dan is toekomstgericht advies een holle frase’

Eén onlineplatform om alle administratieve processen snel en simpel te verwerken. Dankzij een koppeling met bijna alle boekhoudpakketten. Met de backoffice als stevig fundament heeft de accountant zijn handen vrij om zijn klant vaker positief te verrassen.

Digitalisering verandert de accountancywereld in rap tempo. Steeds meer handmatig werk vindt, na goed inrichten en inregelen, geautomatiseerd plaats. Hierdoor verandert ook de rol van de accountant langzaamaan, vertelt Micha Smit, managing director bij DizzyData. ‘De accountant wordt steeds meer een “dataregisseur”. Want met alle automatisering beschikt de accountant over allerlei data. De moderne accountant weet al die gegevens te schiften en met de benodigde branchekennis te vertalen naar waardevolle stuurinformatie voor de ondernemer.’

Scan en herken

Maar om die rol ten volle te kunnen uitoefenen, is een stevige basis noodzakelijk. ‘Moderne kantoren zien hun backoffice als fundament. Als de backoffice niet op orde is, dan is toekomstgericht advies ook een holle frase’, vindt Smit. ‘DizzyData is begonnen als “scan en herken”-technologie, maar is inmiddels een volwaardig backoffice workflowplatform. Hiermee kun je alle factuurstromen snel en gestructureerd verwerken, indien gewenst met autorisatieflows. Ook heb je alle administraties van je klanten op één centrale onlineplek. Zeker in een tijd dat we vaker thuiswerken, is dat handig. Dat alle facturen meteen worden ingelezen en geboekt in je eigen gekoppelde boekhoudpakket, beperkt de kans op fouten en zorgt dat je tijd overhoudt.’

Maandelijks inzicht

Nog meer tijd- en efficiëntiewinst is te boeken dankzij de maandelijkse rapporten die DizzyData aanmaakt over de prestaties van de backoffice. Smit: ‘Zo zie je of het aantal geautomatiseerde processen binnen het platform toeneemt, waar je jouw automatisering nog kunt verbeteren, hoe je medewerkers het doen en kun je zelfs benchmarken over vestigingen heen. Met de rapportages van DizzyData kun je het platform steeds slimmer gebruiken.’

Weg met piekdrukte

Dat geldt ook voor het managen van de piekdrukte. Smit: ‘Je ziet vaak dat kantoren met de modernste oplossingen werken, maar nog steeds piekdrukte ervaren. De inzichten van hoe jouw backoffice presteert zijn onmisbaar, maar het gaat vaak juist fout bij de samenwerking tussen ondernemer en accountant. Ruim 64 procent van de kantoren geeft aan dat drukte in de btw-maand voortkomt uit het feit dat de klant de administratie té laat of onvolledig aanlevert. Daarvoor heeft DizzyData een speciaal onboarding-plan uitgewerkt. Hiermee kun je ondernemers uitnodigen voor een sessie waarin je ze aan de hand van het plan uitlegt waarom ze op een andere manier moeten aanleveren, wat de voordelen hiervan zijn en hoe gemakkelijk dit is. Door te weten waar de kansen liggen, kun je de business van je klant én je eigen organisatie blijven verbeteren.’

Meer lezen over de nieuwe rol van de accountant?

Lees kosteloos het whitepaper op: nl.visma.com/financieel/accountancy/kennisbank/de-accountant-als-dataregisseur/