Stagebureau MVP gaat strategische samenwerking met Fiscount aan

Per 1 november 2021 gaat het stagebureau van Markus Verbeek Praehep (MVP) een strategische samenwerking met Fiscount aan.

Fiscount is als serviceorganisatie voor accountants- en administratiekantoren een belangrijke partner. Fiscount is sinds ruim 30 jaar het kennis-, advies- en trainingscentrum voor de accountancybranche. Zij biedt vaktechnische ondersteuning, levert o.a. juridische, financiële en fiscale adviezen en verzorgt (PE-)trainingen voor accountants en belastingadviseurs. Door de samenwerking met Fiscount is het stagebureau van MVP nog beter in staat alle kantoren op een kwalitatief hoogwaardige wijze te ondersteunen.

Vaktechnische ondersteuning

Frank Bakker, Directeur Markus Verbeek Praehep en tevens lid van het stagebureau van MVP, verwoordt het als volgt: ‘Als stagebureau hebben wij een robuuste organisatie staan waarbij er veel persoonlijke aandacht is voor trainees en praktijkbegeleiders. In de praktijkopleiding leiden wij trainees op tot startbekwame accountants. Soms is daarbij extra vaktechnische ondersteuning gewenst, bijvoorbeeld door het volgen van periodieke vaktechnische overleggen. Zeker als dit vanuit de eigen organisatie niet aangeboden wordt. Wij zijn verheugd dat wij dit dan via onze partner Fiscount aan kunnen bieden.’

Extra kwaliteitswaarborg

Het stagebureau van MVP ondersteunt een heel scala aan MKB-kantoren met het verzorgen van de praktijkopleiding. Het gaat daarbij om hele kleine kantoren – soms met maar 2 of 3 medewerkers – tot middelgrote organisaties met een regionaal of zelf landelijk netwerk. Het komt soms voor dat er bij een klein kantoor geen geschikte praktijkbegeleider aanwezig is, of dat een objectivering van de beoordelingen door de praktijkbegeleider zeer gewenst is. Arjen Bonestroo, programmamanager bij MVP en tevens bestuurslid van het stagebureau, merkt hierop het volgende op: ‘We komen soms op een kantoor met maar twee personeelsleden: de trainee en zijn praktijkbegeleider. Ze werken bijna dagelijks samen aan dezelfde dossiers. Dan roept dat de vraag op of een praktijkbegeleider nog op objectieve wijze zijn beoordelende rol kan invullen. Door onze samenwerking met Fiscount hebben we een partner die het oordeel van de praktijkbegeleider kan objectiveren, waardoor er een extra kwaliteitswaarborg is.’

Intensiever contact met kantoren

Vanuit Fiscount is men ook verheugd over de samenwerking met het stagebureau van MVP. Gerrie van der Wal, directeur Operationele Zaken van Fiscount: ‘Wij kennen onze kantoren en wij weten waar zij goed in zijn en wat aandacht behoeft. Doordat wij via het stagebureau van MVP, met een beoordelaar die verbonden is aan Fiscount, trainees van onze eigen kantoren gaan bedienen, kunnen wij op een intensievere wijze de contacten met hun onderhouden. Daardoor krijgen we nog beter zicht op de vaktechnische behoeftes. Het levert een dubbelslag: betere kwaliteit en intensiever contact.’

Het stagebureau van MVP biedt trainees via trainingen extra vaktechnische ondersteuning aan. Door de samenwerking zal Fiscount daar in de toekomst ook een rol in krijgen: ‘We gaan de komende tijd rustig bekijken waar we elkaar verder kunnen versterken. Het aanbieden van vaktechnische updatesessies aan trainees komt dan ook zeker in beeld. Trainees moeten in hun praktijkopleiding veel aandacht besteden aan het genereren van kennis op het gebied van wet- en regelgeving en vervolgens aan het ontwikkelen van toepassingsvaardigheden. Het up-to-date houden van hun kennis en vaardigheden doen wij dan ook graag.’ aldus Servaas Vrijburg, algemeen directeur van Fiscount.

Extra service trainees en praktijkbegeleiders

Met de samenwerking tussen het stagebureau van Markus Verbeek Praehep en Fiscount wil het stagebureau een extra service aanbieden aan haar trainees en praktijkbegeleiders. Veel kantoren hebben zelf al het nodige opgetuigd of maken gebruik van andere serviceorganisaties. ‘Dat is natuurlijk prima,’ aldus Bakker. ‘Het is vooral een extra ondersteuning aan die trainees en praktijkbegeleiders die hieraan behoefte hebben en dit tot op heden niet van ons konden krijgen. Door deze nieuwe samenwerking kunnen wij hen nu deze service bieden.’