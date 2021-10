Producenten waarschuwen voor duurdere boodschappen

De boodschappen zijn dit jaar al iets duurder geworden, maar het hoogtepunt van de prijsstijgingen moet nog komen. Daarvoor waarschuwen grote producenten als Unilever, meldt de NOS.

Dit jaar wordt volgens cijfers van marktonderzoeksbureau GfK, inclusief inflatie, al 3,6 procent meer betaald voor de dagelijkse boodschappen dan een jaar eerder. Die prijsstijgingen blijven naar verwachting over de volle linie ook volgend jaar doorstijgen. “De prijsverhogingen zijn heel breed, omdat de kostenverhogingen waar wij mee te maken krijgen ook heel breed zijn”, zegt bestuursvoorzitter van Unilever Alan Jope. “Sojabonen-olie, palmolie, thee, kokos, vanille. Het wordt allemaal duurder. Maar ook het plastic voor de verpakkingen en het transport van al onze producten wordt duurder.”

Productcategorieën

Toch zijn er ook productcategorieën die er in 2021 uitspringen qua prijsstijging. Vooral bier en persoonlijke verzorgingsproducten werden duurder ten opzichte van een jaar eerder, met respectievelijk 6,7 en 6,5 procent. Bij bier spelen hogere prijzen voor grondstoffen en duurdere logistiek een rol. Bij persoonlijke verzorgingsproducten is het een factor dat de vraag flink is gestegen ten opzichte van de coronaperiode.

De verwachting is dat bij verdere prijsstijgingen producenten en supermarkten deels hun verlies zullen nemen, maar dat neemt niet weg dat ook consumenten de stijgende kosten in de prijzen van producten zullen terugzien.

Bron: NOS