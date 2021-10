Elektrisch rijden: wel of geen bijtelling in 2022?

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de bijtelling voor de elektrische auto in 2022 omhoog gaat van 12% naar 16%. Voor diesel-, benzine- en hybride auto’s blijft de bijtelling gelijk, namelijk 22%. Wanneer is het bij een nieuwe auto van de zaak in 2022 aantrekkelijk te gaan bijtellen en wanneer juist niet?

Wat verandert er precies in 2022?

De bijtelling voor 2022 blijft ongewijzigd. Dat betekent dat er voor alle auto’s een bijtelling geldt van 22% over de cataloguswaarde. Elektrische auto’s krijgen echter een korting op deze bijtelling. In 2021 is deze korting 10% en betaalt men (22-10=) 12% bijtelling. Voor voertuigen die in 2022 worden geregistreerd, wordt deze korting echter verlaagd naar 6% en bedraagt de bijtelling (22-6=) 16%. Maar let op: Deze 16% geldt alleen over de eerste €35.000 (is in 2021 nog €40.000). Is de cataloguswaarde van de auto hoger? Dan betaalt men over het resterende bedrag de normale 22% bijtelling.

Voor een elektrische auto van ongeveer €55.000 cataloguswaarde betaalt mendus ongeveer netto €800 meer bijtelling per jaar.

Tijdig keuze maken voor 2022

Door de verhoging van de bijtelling op elektrische auto’s of om andere redenen kan het voor sommige autobezitters gunstiger zijn om in 2022 te stoppen met bijtellen. Met name ook bij mensen die in 2022 een nieuwe auto van de zaak mogen uitzoeken, waarop het bijtellingsregime van 2022 van toepassing zal zijn. Wordt er besloten te stoppen met bijtellen in 2022? Het stoppen met bijtellen kan in principe alleen per kalenderjaar, dus per 1 januari. Men dient dan een ‘verklaring geen privégebruik auto’ aan te vragen bij de Belastingdienst en een sluitende rittenadministratie bij te houden. Dit mag de autobezitter met de hand bijhouden, maar hij of zij kan natuurlijk ook kiezen voor een ritregistratiesysteem.

Kwaliteitssysteem met een 100% sluitende rittenregistratie

Om verzekerd te zijn van een 100% sluitende rittenregistratie is het verstandig om te kiezen voor een ritregistratiesysteem met het Keurmerk Ritregistratiesystemen (Keurmerk RRS). Systemen met het keurmerk zijn kwaliteitssystemen die voldoen aan de eisen van de Belastingdienst én aan de strengste regels met betrekking tot privacy en fraudebestendigheid.

De Belastingdienst over het Keurmerk RRS: “Gebruikt u een rittenregistratiesysteem met het Keurmerk Ritregistratiesystemen, dan gaan wij er vanuit dat uw rittenregistratie sluitend is. Wij kunnen nog wel een controle instellen en onderzoeken of een rit zakelijk of privé is.”

Wil men in 2022 niet langer privé met de auto van de zaak rijden? Bij de keuze van een ritregistratiesysteem met het Keurmerk RRS is men verzekerd van een 100% sluitende rittenregistratie.