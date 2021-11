Nibud: alleen bij stijging salaris hogere hypotheek in 2022

Alleen huishoudens die volgend jaar meer gaan verdienen kunnen een hogere hypotheek afsluiten in 2022. Dat schrijft het Nibud in het Rapport Advies Financieringslastnormen 2022.

In het rapport geeft het Nibud advies over de aanpassingen in de inkomenscriteria voor 2022. De inkomenscriteria worden elk jaar aangepast aan de veranderde inkomens- en uitgavensituatie van huishoudens en mogelijke andere ontwikkelingen. Uit het rapport blijkt dat alleen huishoudens die volgend jaar meer gaan verdienen een hogere hypotheek kunnen afsluiten in 2022. Huishoudens die hetzelfde inkomen houden, kunnen iets minder kunnen lenen vanwege de gestegen inflatie.

Hypotheeknormen werken goed

Het Nibud ziet dat de hypotheeknormen goed werken. ‘Het aandeel mensen met een achterstand op de hypotheek is minder dan 1 procent, zelfs in deze coronatijd,’ zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. ‘Deze bescherming is waardevol, zeker nu mensen ver gaan om een huis te bemachtigen. De huidige hypotheeknormen bieden kopers in deze oververhitte markt een vorm van bescherming om overkreditering te voorkomen.’ Het nationale instituut kijkt naar de betaalbaarheid van woningen. Momenteel ziet het Nibud geen reden om de methodiek achter de berekeningen aan te passen.

Achtergronden bij het rapport

Met het rapport Financieringslastnormen 2022 adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de financieringslastnormen voor hypothecaire financiering voor 2021. Deze normen vormen een onderdeel van de Regeling hypothecair krediet. Voor het tot stand komen van dit advies consulteert het Nibud diverse partijen die bij de hypotheekmarkt zijn betrokken, waaronder de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis en de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het rapport is op 28 oktober 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Rapport Advies Financieringslastnormen 2022 en Bijlage Financieringslastnormen 2022