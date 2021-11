Accountantskantoor Kop of Munt verliest zaak van ANP

Accountantskantoor Kop of Munt vond een foto van Amsterdamse daken op internet en gebruikte het beeld op zijn website. Het ANP claimde een inbreuk op haar intellectuele eigendom. De rechter geeft het persbureau hierin gelijk.

Muisklikken

Het is zo makkelijk. Je vindt een leuke foto op internet die prima op je eigen website zou passen. Met een paar muisklikken kopieer je het beeld en staat de foto online. Het gebeurt elke dag. Maar de kans is aanzienlijk dat er niet veel later een factuur op de mat valt van een fotograaf die claimt dat je zonder toestemming zijn of haar foto hebt gebruikt. Inbreuk maken op intellectueel eigendom heet het dan.

Fikse rekening

Het overkwam Kop of Munt, dat vier vestigingen heeft in Noord-Holland met haar hoofdzetel in Amsterdam. Het accountantskantoor gebruikte een mooie foto van daken in Amsterdam, maakte een ronde uitsnede van de foto, die het online had gevonden, en plaatste die op de eigen website. Maar toen meldde persbureau ANP zich: de afbeelding is auteursrechtelijk beschermd en dus dient Kop of Munt te betalen: € 462,16, met wettelijke rente en proceskosten. Dit bedrag bestaat uit € 181,50 aan licentiederving, € 45,38 aan afbreuk zelfbeschikkingsrecht, € 175,- aan kosten opsporing en vastlegging bewijs en € 60,28 aan buitengerechtelijke kosten.

Creatieve keuzes

Het ANP stelt dat de foto auteursrechtelijk beschermd is omdat deze een oorspronkelijk karakter heeft. De foto is het resultaat van de ‘originele en creatieve keuzes’ van de maker, aldus het persbureau. Dat er geen watermerk of copyrightteken in het beeld zit, is niet relevant omdat die in Nederland niet verplicht is om auteursrecht te kunnen claimen. Kop of Munt betwist daarentegen dat de foto auteursrechtelijk is beschermd. Er is op geen enkele wijze sprake van een creatieve invulling: geen bijzondere technieken, lichtinval of een bijzondere technische aanpak. Een kind van acht jaar zou de foto gemaakt kunnen hebben, aldus het accountantskantoor. Kop of Munt heeft een schikkingsbedrag van € 250,- voorgesteld, wat ANP heeft afgewezen, en stelt dat zij in deze procedure op kosten wordt gejaagd doordat het ANP de hoogte van haar totale claim nogal eens heeft gewijzigd. Aanvankelijk heeft het ANP een bedrag van totaal € 450,- gevraagd, 9 maanden later is een sommatie gedaan voor € 700,-, gedaan, een paar weken daarna voor € 724,- en € 748,-.

Oorspronkelijk werk

Maar de rechter geeft het accountantsbureau geen gelijk. Bij het maken van de foto zijn door de fotograaf persoonlijke en creatieve keuzes gemaakt die tot uitdrukking komen in de uitsnede, de hoek van waaruit de foto werd gemaakt, de belichting (zonder flits), de scherpte en de soort lens (panorama). Ook zonder een bijzondere technische aanpak is de foto een oorspronkelijk werk dat de geestelijke en creatieve schepping is van de fotograaf, vindt de rechter. Het schikkingsbedrag dat Kop of Munt heeft voorgesteld is te laag. Het accountantskantoor wordt veroordeeld aan ANP € 462,16 te betalen, met de gevorderde wettelijke rente vanaf de dagvaarding. Kop of Munt moet ook de proceskosten en de nakosten dragen, in totaal € 376,98.

Lees hier de uitspraak.

(Het beeld bij dit nieuwsbericht is niet de bewuste foto maar komt uit de database van Shutterstock).