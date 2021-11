Hendriksen Accountants en Adviseurs neemt collega-accountantskantoren in Hardenberg en Zuidwolde over

Hendriksen Accountants en Adviseurs, met zes vestigingen verspreid over Overijssel, neemt collega-kantoren Veurink & Partners in Hardenberg en Brink Accountants in Zuidwolde over. Per 1 januari 2022 zullen de kantoren verdergaan onder de vlag van Hendriksen. Het accountancy- en advieskantoor, dat zijn roots in Tubbergen heeft, groeit daarmee naar een totale omzet van meer dan 11 miljoen euro en telt straks zo’n 130 medewerkers. Het bedrijf verstevigt daarmee haar positie op de MKB- en agromarkt in Oost-Nederland.

Niet over één nacht ijs

Bertus Veurink, voormalig eigenaar van de twee overgenomen kantoren, blijft als accountant/adviseur werken voor de Hendriksen-organisatie. In zijn keuze om zijn kantoren over te dragen is hij niet over één nacht ijs gegaan: “het was voor mij belangrijk dat de continuïteit en kwaliteit voor onze klanten en medewerkers gewaarborgd blijft”. Na een periode van gesprekken en aftasten vond Veurink in Hendriksen de juiste partner.

Gelijke normen en waarden

Gerbert-Jan Hendriksen, algemeen directeur van Hendriksen Accountants en Adviseurs, legt uit dat de overeenkomsten tussen de twee organisaties een belangrijke reden was voor de goede klik. “Wij zijn een familiebedrijf en dat zie je terug in onze normen en waarden zoals het nakomen van afspraken, een gemoedelijke werksfeer en korte lijnen tussen medewerkers. Die normen en waarden vinden ze bij Veurink ook belangrijk.” De vestiging van Veurink & Partners in Hardenberg zal dan ook samengaan met de bestaande Hendriksen-vestiging in Hardenberg. De vestiging in Zuidwolde blijft wel zelfstandig.

Multidisciplinair advieskantoor

“Tegelijkertijd zijn wij ook een echte ondernemersfamilie” gaat Hendriksen verder. “Wij zien kansen, schatten risico’s in en houden elkaar scherp. Vanuit die basis dragen wij bij aan het succes van onze klanten. En dat is waar je het uiteindelijk voor doet. Daarom geven wij, naast accountancy, controle en belastingadvies, ook advies over salaris- en HR-zaken. We hebben een juridische tak, een corporate finance tak, een bedrijfsfinancieringstak en ICT-adviestak. Tevens zijn wij met een private label ook specialist in (salaris)-advies en verwerking van salarissen voor de bouwbranche. Doordat we al die disciplines in huis hebben, kunnen we van meerwaarde zijn voor onze klanten. Ook in Hardenberg en Zuidwolde”, sluit Hendriksen af.

Foto: Bertus Veurink (links) en Gerbert-Jan Hendriksen (rechts)