Advieskantoor Verstraten en Bergkamp geeft in een unieke testimonial-video een kijk op automatisering binnen het financiële en fiscale werkveld.

Net als KING Software hecht het advieskantoor uit Hoofddorp veel waarde aan een persoonlijke benadering. Het kantoor ontzorgt de MKB-ondernemer met alles wat er in zijn of haar onderneming voorbij komt. Met KING Accountancy zien zij in één oogopslag welke klant persoonlijke aandacht nodig heeft en kunnen ze de cijfers van vandaag, ook direct delen met de klant.

Administratieve processen, fiscaal werk en de groei van hun onderneming. Het ervaren advieskantoor staat ondernemers dagelijks bij, zodat zij zich kunnen focussen op hun doelen. De veranderingen in het werk als het gaat over digitalisering, grijpen ze hierbij met beide handen aan. ‘Als je veel digitaliseert, moet je er ook voor zorgen dat je in één oogopslag ziet waar je staat als kantoor zijnde’ zo stelt directeur Samenstelpraktijk Bas Bergkamp.

Op elk moment de processen in beeld

De uitdaging van het kantoor op het gebied van financiële software was om op elk moment de processen in beeld te hebben. Ook wilden zij de cijfers van vandaag direct kunnen delen met de klant. ‘En niet pas een halfjaar later,’ aldus directeur Fiscaal Erik Verstraten. De focus binnen de accountancy ligt nu steeds vaker op het vooruit kijken. Een omgeving waar je realtime inzicht hebt in de cijfers biedt je de mogelijkheid om je klanten nog beter te kunnen helpen in minder tijd.

Hierbij hou je gemakkelijker de doelen van je klanten én die van je eigen kantoor in het oog en kun je transparanter communiceren. ‘KING Software is er erg op gericht om automatisering te zien als een middel waarmee je je doelen kunt bereiken. Wij proberen met automatisering gebruik te maken van alle mogelijkheden, zodat wij tijd overhouden om de klant te laten groeien en te helpen focussen op zijn doelen’ aldus Bergkamp.

Een goede dienstverlener heeft vooral de tijd om zijn werk te kunnen doen. Dat de financiële administratie hierbij zo min mogelijk tijd kost, levert daarom altijd waardevolle resultaten op. KING Accountancy is ontwikkeld met de behoeften van accountants op de voorgrond. Hoe dit wordt ervaren door professionals, kun je nu bekijken in de testimonial van advieskantoor Verstraten & Bergkamp. Klik hier voor de volledige video.