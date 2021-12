Inflatie op hoogste niveau in bijna vier decennia

Consumentengoederen en -diensten waren in november 5,2 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Dat was de hoogste inflatie na september 1982. Die snelle stijging is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van gas, elektriciteit, motorbrandstoffen, voeding en kleding. In oktober was de inflatie 3,4 procent.

Energieprijzen stijgen verder

De prijzen van gas en elektriciteit zijn in november verder gestegen. Gas was in november 53,0 procent duurder dan een jaar eerder. In oktober was dat 30,6 procent. De prijsstijging op jaarbasis van elektriciteit nam toe van 39,6 procent in oktober naar 74,9 procent in november. De bijdrage van gas en elektriciteit aan de totale inflatie van 5,2 procent in november was ruim 2 procentpunt.

Duurdere motorbrandstoffen

Naast gas en elektriciteit zijn ook motorbrandstoffen in november duurder geworden. De prijsstijging van benzine ten opzichte van november 2020 was 31,4 procent. In oktober was benzine 24,7 procent duurder dan een jaar eerder. Ook de gemiddelde prijs van diesel en lpg nam toe in november.

Ook voeding en kleding duurder

Ook de prijsontwikkeling van voeding en kleding had een opwaarts effect op de inflatie. Voedingsmiddelen waren in november 1,1 procent duurder dan een jaar eerder. In oktober was dat 0,2 procent. Dit komt met name door de prijsontwikkeling van aardappelen, fruit en koffie. Kleding was in november 5,2 procent duurder dan vorig jaar, in oktober was dat 3,0 procent.

Inflatie Nederland hoger dan eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en –diensten in Nederland waren volgens de HICP in november 5,9 procent duurder dan een jaar eerder, in oktober was dat 3,7 procent. De inflatie volgens de HICP, die vanaf 1997 wordt gemeten, was niet eerder zo hoog. Bij de eerste raming op 30 november kwam de prijsstijging uit op 5,6 procent. De inflatie in de eurozone nam volgens voorlopige cijfers toe van 4,1 procent in oktober naar 4,9 procent in november. De inflatie in Nederland is daarmee voor het eerst na april hoger dan de inflatie in de eurozone.

Bron: CBS