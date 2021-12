Boekhouder gaat het schip in met lening aan klant om zendtijd bij RTL4’s Yacht Vision te kopen

Een boekhouder probeert al enkele jaren een geldlening vanuit uit zijn stamrecht-bv terug te krijgen van een klant, één van de twee vennoten in botenontwerper en -bouwer Kranswaard “Het Bosch”. De klant gebruikte de lening van ruim € 26.000 om zendtijd te kopen in het televisieprogramma Yacht Vision van RTL4, maar betaalde nooit terug. De rechtbank Noord-Holland bepaalt dat de vennoot niet bevoegd was de leningovereenkomsten namens de botenbouwer te sluiten. Diens toenmalige zakenpartner is daar daarom niet aan gebonden. De vennoot die het geld leende wel, hij wordt dan ook veroordeeld de geldleningen met een deel van de rente aan zijn voormalige boekhouder terug te betalen.

De twee vennoten richtten op 13 maart 1996 de vennootschap onder firma Kranswaard “Het Bosch” op. De vennootschap hield zich bezig met het ontwerpen en bouwen van boten. De boekhouder en financieel adviseur van de vennootschap leende op 2 januari 2002 € 18.000,00 en op 15 maart 2002 € 8.882,00 uit aan de vennootschap. Eén van de twee vennoten ondertekende de overeenkomsten van geldlening namens de vennootschap.

Zendtijd bij Yacht Vision

Het bedrijf gebruikte de geleende bedragen gebruikt om zendtijd te kopen in het televisieprogramma Yacht Vision van RTL4. In de uitzendingen van Yacht Vision kregen fabrikanten van jachten en andere boten de gelegenheid om hun producten te promoten. De uitzendingen van Yacht Vision over de vennootschap hebben plaatsgevonden op 11 mei 2002 en 15 mei 2002. De zaak kwam echter niet van de grond, want de vennootschap werd per 1 augustus 2003 alweer ontbonden. Op dat moment had het bedrijf schulden bij ING, ABN AMRO Bank en de Belastingdienst. De boekhouder begeleidde de financiële afwikkeling van de vennootschap. Bij de ontbinding van de vennootschap moest onder meer een schuld van € 47.000,00 aan ING worden betaald.

De vennoot die de geldleningen bij de boekhouder afsloot zette vanaf 1 augustus 2003 onder de naam KransWaard Shipbuilders de vennootschap als eenmanszaak voort. Met ingang van 1 augustus 2008 is de inschrijving van KransWaard Shipbuilders in het handelsregister gewijzigd in KransWaard Shipbuilders B.V. i.o. Op 22 maart 2016 is deze vennootschap in oprichting uitgeschreven uit het handelsregister. Ook bij die financiële afwikkeling was de boekhouder betrokken.

Conservatoir beslag

Ongeveer vier jaar later, op 14 mei 2020, schreef de boekhouder de voormalige vennoten aan over terugbetaling van de uitgeleende bedragen van in totaal € 26.882,00. Die weigerden daar echter aan mee te werken. De boekhouder liet daarop conservatoir beslag leggen op ING-rekeningen van de twee en het woonhuis van de vennoot die de leningovereenkomsten had getekend. Na het stellen van vervangende zekerheid is het beslag op het woonhuis opgeheven.

Rechtszaak: vennoot niet bevoegd

De boekhouder sleepte de twee daarop voor de rechter. De rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de vennoot niet bevoegd was de overeenkomsten namens de vennootschap te sluiten. De andere vennoot verleende geen volmacht aan zijn zakenpartner voor het sluiten van de overeenkomsten. Ook heeft hij de overeenkomsten nietbekrachtigd, of de schijn gewekt dat hij instemde met de leningen. Dat hij actief heeft deelgenomen aan de opnames van het televisieprogramma Yacht Vision, zoals zijn vennoot heeft gesteld, vindt de rechtbank onvoldoende om als een bekrachtiging van de overeenkomsten van geldlening of het opwekken van de schijn van bekrachtiging te worden aangemerkt. De vennoot die niet tekende is daarom niet aan de overeenkomsten van geldlening gebonden, oordeelt de rechtbank. Alleen zijn zakenpartner moet daarom de leningen terugbetalen. De andere vennoot hoeft daarom ook niet de helft aan zijn zakenpartner te vergoeden van wat die zakenpartner aan de boekhouder moet terugbetalen.

Zakenpartner moet wel betalen

De rechtbank verwerpt het verweer van de tekenende vennoot dat de afspraak was dat hij de geldleningen niet hoefde terug te betalen als die geen rendement opleverden. Ook verwerpt de rechtbank zijn verweer dat de vordering van de boekhouder tot terugbetaling van de geldleningen is verjaard of dat de boekhouder niet meer om teugbetaling mocht vragen. Wel komt de rechtbank tot het oordeel dat een deel van de vorderingen tot betaling van de afgesproken rente is verjaard.

De rechtbank veroordeelt de man daarom de geldleningen met een deel van de rente aan de boekhouder terug te betalen.