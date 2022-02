Uitbreiding steunpakket culturele en creatieve sector, vooral voor zzp’ers

Het kabinet trekt € 56,5 miljoen extra uit voor specifieke steun aan de culturele en creatieve sector voor de periode 1 februari tot en met 8 maart. Het geld is vooral bedoeld voor zzp’ers zoals makers, kunstenaars en andere culturele professionals.

De steun komt bovenop de eerdere steun van € 195,1 miljoen voor de periode vanaf 12 november. Hiermee komt het totaal beschikbare bedrag voor dit vijfde steunpakket uit op € 251,6 miljoen. Sinds 26 januari zijn de deuren van de culturele en creatieve sector weer open, maar onder voorwaarden. Nog steeds gelden er strenge beperkingen voor het aantal personen in een zaal en een verplichte sluitingstijd om 22 uur. Daarom kiest het kabinet nu voor uitbreiding van het steunpakket.

Steun aan makers

Een groot deel van dit steunpakket is bedoeld voor het ondersteunen van makers, kunstenaars en andere culturele professionals.

€ 15 miljoen loopt via de zes rijkscultuurfondsen. De fondsen kunnen zo regelingen met directe steun voor makers voortzetten. Het gaat om regelingen voor werkbudgetten, beurzen en steun voor experimenteel onderzoek.

€ 10 miljoen voor het Steunfonds Rechtensector. Het doel van dit fonds is om makers en uitvoerende kunstenaars uit de gehele creatieve en culturele sector financieel te ondersteunen. Via eerdere rondes wist dit fonds duizenden makers te bereiken.

€ 3,5 miljoen voor het Abraham Tuschinski Fonds om de productie van Nederlandse bioscoopfilms te ondersteunen. Dit private fonds wordt gevuld door de Nederlandse bioscopen, filmtheaters en filmdistributeurs die per verkocht kaartje een afdracht doen.

€ 1,5 miljoen aan de Koninklijke Bibliotheek om tegemoet te komen aan de hoge vraag naar ebooks. Het bedrag is bestemd voor auteurs, vertalers, illustratoren en uitgevers vanwege de extra uitleningen van hun werken.

€ 122,5 miljoen voor de compensatieregelingen bij het Fonds Podiumkunsten.

Producenten van professionele livevoorstellingen en -concerten worden gecompenseerd voor inkomsten die ze uit de kaartverkoop mislopen via een regeling bij het Fonds Podiumkunsten. Hierbij wordt tot 85% van de kaarten van deze activiteiten opgekocht, ook bij annuleringen. Voor de compensatieregelingen heeft het fonds tot en met 8 maart 2022 in totaal € 122,5 miljoen beschikbaar. Daarvan komt € 111,5 miljoen uit de nieuwe steunpakketten en is er € 11 miljoen die nog beschikbaar is uit een eerder pakket. Voor de periode 28 november tot en met 31 januari zal het aanvraagloket van de regeling op korte termijn open gaan. Voor de periode van 1 februari tot en met 8 maart zal het Fonds Podiumkunsten een nieuwe suppletieregeling opstellen en daar op korte termijn over communiceren.

Vijfde steunpakket culturele en creatieve sector

De totale beschikbare € 251,6 miljoen op een rij:

€ 76,5 miljoen voor instellingen in de basisinfrastructuur, instellingen die subsidie ontvangen via de Erfgoedwet en instellingen met een meerjarige subsidie van de rijkscultuurfondsen.

€ 30 miljoen voor verlenging van de directe steun aan makers.

€ 8,6 miljoen voor een regeling via het Mondriaan Fonds ter ondersteuning van musea.

In totaal € 111,5 miljoen voor de suppletieregelingen ter ondersteuning van de beperkende maatregelen in theaters, (pop)podia en concertzalen bij het Fonds Podiumkunsten.

€ 25 miljoen voor de voorzetting van de lening bij Cultuur+Ondernemen met een looptijd tot het einde van het tweede kwartaal van 2022.

Met behoud van budget verlenging van de opengestelde monumentenlening van het Nationaal Restauratiefonds tot het einde van het tweede kwartaal van 2022.

In totaal is sinds het begin van de coronacrisis meer dan € 1,8 miljard aan specifieke steun voor de culturele en creatieve sector ter beschikking gesteld, naast de generieke steunpakketten.

Kamerbrief over 5e specifieke steunpakket voor de culturele en creatieve sector