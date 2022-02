Subsidieregeling STAP-budget wijzigt, aanvragen vanaf 1 maart

De Subsidieregeling STAP-budget wijzigt op een aantal punten. Het doel van deze wijzigingen is de regeling aan te laten sluiten op de komende uitvoeringspraktijk. De wijzigingen worden zoveel mogelijk doorgevoerd voordat het eerste tijdvak voor aanvragen van subsidie opengaat op 1 maart 2022.

De Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling STAP-budget in verband met wijziging van het begrip scholing, de aanpassing van verdeling van het subsidiebedrag over de aanvraagtijdvakken en de verduidelijking van de bepalingen rond het scholingsregister en de introductie van een Toetsingskamer STAP is op 8 februari 2022 in de Staatscourant gepubliceerd. Deze wijzigingsregeling is op 9 februari 2022 in werking getreden. Subsidie aanvragen kan vanaf 1 maart 2022.

Leer- en ontwikkelbudget

De Subsidieregeling STAP-budget is op 19 juli 2021 gepubliceerd met als doel het stimuleren van een leercultuur waarin mensen zich kunnen blijven ontwikkelen en waarmee mensen regie krijgen op hun eigen loopbaan doordat zij zelf de beschikking krijgen over een leer- en ontwikkelbudget.

Wijzigingen

De Subsidieregeling STAP-budget wordt op een aantal punten gewijzigd of aangevuld. De wijzigingen zijn onder te verdelen in drie categorieën, te weten:

inhoudelijke wijzigingen die zien op onder meer de toegankelijkheid van de regeling; wijzigingen ten behoeve van de uitvoering; en technische wijzigingen.

UWV-werkloket

Het uitgangspunt van de Subsidieregeling STAP-budget is om de toegang voor iedereen te garanderen door middel van een eenvoudig digitaal proces. Niet iedereen kan echter aansluiten op de digitale weg. Daarom regelt de Subsidieregeling STAP-budget al dat aanvragen van subsidie ook gedaan kunnen worden bij het UWV-werkloket en subsidieaanvragers hierbij indien nodig ondersteuning krijgen. Dergelijke ondersteuning neemt meer tijd in beslag dan een digitale aanvraag. Om te voorkomen dat het budget langs de digitale weg volledig uitgeput is voordat aanvragen via het UWV-werkloket zijn verwerkt, is artikel 9 aangepast.

Budgetoverschrijding

Vooralsnog wordt voor twee tijdvakken in 2022 geregeld (tijdvak 2: 1 mei tot en met 30 juni 2022 en tijdvak 3: 1 juli tot en met 31 augustus 2022) dat er een beperkte overschrijding van het budget van het betreffende tijdvak mogelijk is als alleen voor de ondersteuning van deze fysieke subsidieaanvragers er extra budget nodig is. Dit geldt niet voor het eerste aanvraagtijdvak (1 maart tot en met 30 april). Voor de opvolgende tijdvakken (na 31 augustus 2022) wordt in de doorontwikkeling gekeken naar een structurele voorziening.

Verdeling per tijdvak

Om uitvoeringstechnische redenen wordt de verdeling per tijdvak niet meer op voorhand in de Subsidieregeling STAP-budget opgenomen, maar jaarlijks, door middel van een wijziging van de regeling, voor 1 januari bekend gemaakt. Elk jaar zijn er zes tijdvakken, met uitzondering van 2022 waar sprake is van vijf tijdvakken, beginnend vanaf maart. Het niet langer expliciet benoemen van de subsidiebedragen per tijdvak in artikel 9 maakt dat er flexibel omgegaan kan worden met de verdeling van budgetten over de tijdvakken indien de omstandigheden daarom vragen. In principe wordt uitgegaan van een gelijke verdeling over de tijdvakken maar daar kan van worden afgeweken, bijvoorbeeld vanwege financiële of beleidsmatige redenen. Een wijziging van de verdeling van deze budgetten wordt tijdig voor aanvang van het kalenderjaar bekend gemaakt in de Staatscourant.

Scholingsregister

Aangezien er sprake is van een ingroeimodel aan de invulling van het scholingsregister wordt in artikel 28a aangegeven dat het scholingsaanbod gefaseerd wordt opgenomen en pas voor het STAP-budget in aanmerking komt na opname in het scholingsregister. Het actuele beschikbare aanbod van het scholingsregister is in te zien via het STAP-aanvraagportaal van UWV.

Toetsingskamer

In de Subsidieregeling STAP-budget de Toetsingskamer STAP in artikel 22 geïntroduceerd. UWV houdt toezicht op naleving van de verplichtingen door subsidieaanvragers en misbruik en oneigenlijk gebruik door subsidieaanvragers. De Minister van Sociale Zaken houdt toezicht op naleving van de verplichtingen door opleiders en op misbruik en oneigenlijk gebruik aan de kant van opleiders en wijst hiervoor de Toetsingskamer STAP aan. In artikel 22 staan de verschillende taken hiervoor genoemd. De Toetsingskamer STAP zal onder meer onderzoek doen naar signalen van misbruik en oneigenlijk gebruik die bij het meldpunt M&O worden gedaan of die afkomstig zijn van UWV of DUO, maar vervult ook een rol bij het hiervoor benoemde toetsingskader.

Invoeringsbepaling

In aanvulling op de inwerkingtreding is een invoeringsbepaling toegevoegd aan de Subsidieregeling STAP-budget. Uit de uitvoeringspraktijk is gebleken dat niet alle scholingsactiviteiten tijdig (bij het eerste aanvraagtijdvak van 2022) op het scholingsregister kunnen aansluiten. In de beginsituatie is het zo dat alleen subsidieaanvragen kunnen worden gedaan als de scholingsactiviteit in het scholingsregister is opgenomen.

Scholingskeurmerken

Om de burger goed te informeren welke opleidingsactiviteiten in het scholingsregister staan en daarom voor een STAP-aanvraag in aanmerking komen, wordt op stapvooropleiders.nl bekendgemaakt welke (nieuwe) scholingskeurmerken toegang hebben gekregen tot het scholingsregister. Naar verwachting zal in de loop van het jaar 2022 de situatie zo zijn dat alle scholingskeurmerken die aan de eisen van het toetsingskader voldoen, zijn opgenomen in het scholingsregister.

STAP-budget op UWV.nl

STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Met dit budget kun je jouw positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Je kunt een vergoeding van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen om te gebruiken voor scholing. Deze vergoeding vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

Let op: het aanvragen van STAP-budget kan vanaf dinsdag 1 maart 2022 om 10:00 uur.

Meer informatie, ga naar: STAP-budget op UWV.nl