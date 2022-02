Accountant, waarom gaan klanten weg of houden ze van je? 

Stuurt jouw kantoor een Valentijnskaart naar klanten? Misschien vind je dit wat overdreven, maar het kan zeker geen kwaad om in de week van Valentijn eens stil te staan bij jouw persoonlijke benadering van je klanten.Uit onderzoek met ondernemers blijkt namelijk dat 63% de persoonlijke benadering van hun accountant als belangrijkste reden voor een succesvolle samenwerking noemt. Dit wordt gevolgd door de snelheid van dienstverlening en communicatie (62%). Kortom, dat investeren in je klantrelaties belangrijk is dat wist je vast al, maar hoe maak je de volgende stap?

Beweeg mee met je klant

Veel kantoren zweren nog bij e-mail en telefoon in samenwerking met klanten. Zowel voor aanlevering, inzicht als voor communicatie. Maar sluit dit nog wel aan bij de behoeften van ondernemers? Uit de laatste MKB Barometer blijkt duidelijk van niet. Maar liefst 1 op de 3 ondernemers geeft aan niet tevreden te zijn over de kanalen die gebruikt worden in samenwerking met hun accountant. En laten wij eerlijk zijn. Zo gek is dat ook niet. Technologische ontwikkelingen zorgen voor stijgende klantverwachtingen. Enerzijds op het gebied van snelheid, anderzijds op het gebied van inzicht.

Hoe gaat jouw kantoor om met deze stijgende klantverwachtingen? Ken jij je klant en diens voorkeuren? En ben je weleens de dialoog aangegaan? Een proactieve houding bevordert de klantrelatie. En dat is precies wat ondernemers van hun accountant verwachten.

Dat geldt ook voor het evalueren van het samenwerkingsproces van jouw kantoor. Bijvoorbeeld op het gebied van inzicht en toegankelijkheid van documenten. In een jaar produceren jouw klanten en medewerkers heel wat documenten. Denk aan intake-vragenlijsten, aangiften, jaarrapportage en jaaropgaven. Waar heb je die nu opgeslagen en zijn ze toegankelijk voor je klant? Digitaliseer niet alleen de boekhouding maar ook de andere onderdelen van het dossier. Maak ze via een portal beschikbaar voor je klant. Zo kan je klant die zelf raadplegen, waar en wanneer zij dat willen. Daarbij richt ook nog eens een handige werkstroom voor taken in. Bijvoorbeeld vragenlijsten voor klanten om volledig aan te leveren of andere informatie. Daarmee is er één centraal dossier dat toegankelijk is voor klanten en medewerkers.

Neem een ‘CFO on demand’ rol aan

Veel zaken die vroeger handmatig moesten worden ingevoerd, en waar je veel tijd aan kwijt was, worden nu door slimme software uitgevoerd. Dat betekent dat jij, als accountant, niet bang hoeft te zijn dat je werk wordt weg-geautomatiseerd. Integendeel. Jij kunt júist je toegevoegde waarde laten zien. Jij kunt namelijk wat een computer niet kan: verbanden zien, toekomstige wetgeving meenemen in je aanbevelingen naar je klanten toe en het geven van waardevol advies. Ondernemers verwachten dat hun accountant ze financieel én strategisch bijstaat. Dankzij nieuwe technologieën, zoals AI en het gebruik van big data-analyses, kun je als accountant ook steeds meer die adviserende rol pakken.

Dat is essentieel. Want alleen zo kun je als accountant je toegevoegde waarde aantonen. En dat is precies hoe je jouw klanten nog blijer maakt en houdt. Ook dat is weer belangrijk. In een markt waarbinnen door voorgenoemde technologieën heel veel standaardisatie optreedt, moet je je immers als accountant kunnen onderscheiden van de rest. Doe je de dingen die je moet doen supersnel, dan heb je daarna de tijd om ‘coole’, extra waarde toevoegende dingen te doen. Denk aan het geven van strategisch en financieel advies à la de CFO die de ondernemer behoedt voor financiële risico’s of juist helpt kansen te zien en verzilveren.

Domeinoverstijgende inzichten

Wil je helemaal next level gaan met je klantrelaties? Probeer dan zoveel mogelijk te integreren. Door bijvoorbeeld data uit de salarisadministratie of boekhouding te koppelen aan fiscale gegevens, bereik je domeinoverstijgende inzichten en kun je klanten verrassen met advies op maat. Exact helpt accountantskantoren zich voor te bereiden op een toekomst waarin alle werkprocessen soepel verlopen én waarbij de klant volledig wordt ontzorgd. Benieuwd hoe jij met Exact Online Accountancy de volgende stap kan zetten? Je leest het op de website van Exact.