Hoe slim en efficiënt werkt jouw accountantskantoor? 

Uit de laatste MKB Barometer blijkt dat de accountancysector drie grote uitdagingen heeft: het verminderen van de administratieve druk, beter online samenwerken met de klant en het vervullen van een echte adviesrol. Digitalisering is het antwoord en veel kantoren hebben dan ook al gemerkt wat werken met slimme accountancysoftware kan opleveren. Het helpt niet alleen bij de hedendaagse uitdagingen, het stelt jou ook in staat om nog efficiënter en slimmer te werken. Benieuwd waar jouw kantoor zich nog kan ontwikkelen en waar jij het onderscheid kan maken ten opzichte van de concurrentie?

Bespaar tijd met slimme automatisering

Het verwerken van facturen en het bijhouden van de administratie is voor veel accountantskantoren een tijdrovende klus. Toch kan dit proces vele malen efficiënter dan hoe veel kantoren het vandaag de dag doen. Verwerkt jouw kantoor bijvoorbeeld al facturen via Peppol? Binnenkomende facturen worden automatisch ingelezen, geboekt en na goedkeuring uitbetaald, waardoor je dit geen dagen maar slechts enkele minuten kost. Daarnaast kun je als kantoor ook veel tijd winnen door de aanlevering voor je klanten te digitaliseren. Waar bijna de helft van de klanten hun documenten al digitaal aanleveren, verstuurt 52% van de klanten dit nog via losse bestanden en op papier. Hoe is dit bij jouw kantoor geregeld? Maak jij al gebruik van handige apps of een portal?

Werk efficiënt samen met je klanten

55% van de ondernemers geeft in de MBK Barometer aan dat zij een goede online samenwerking met hun accountant belangrijk vinden. Biedt jouw kantoor de mogelijkheid aan jouw klanten om documenten digitaal aan te leveren via een app of portal? Dat is zeker al een stap in de goede richting. Maar waarom zou je daar stoppen? Door alle onderdelen van het dossier te digitaliseren creëer je één centraal dossier welke door zowel klanten als medewerkers altijd en overal kan worden ingezien. Door te werken met een online dossier, centraliseer je ook de communicatie. Waar dit normaliter via e-mail en telefoon gaat, kijk je met een centraal dossier samen naar de desbetreffende gegevens, is de context direct aanwezig en kun je gemakkelijk de historie van alle gesprekken terugvinden.

Adviseer op basis van data in plaats van onderbuikgevoel

Als accountant verwerk je veel gegevens die een klant nodig heeft om keuzes voor de toekomst te kunnen maken. Snelheid en reactievermogen zijn hierbij belangrijke onderdelen. Door standaard processen te automatiseren beschik je als accountant sneller over deze data, waardoor jij sneller terugkoppeling kan geven aan je klant. Daarbij is jouw advies gebaseerd op actuele inzichten en data in plaats van een onderbuikgevoel.

Hoe staat jouw kantoor ervoor?

Een hoop accountants zijn al op de goede weg als het gaat om digitalisering en automatisering. Maar hoe staat jouw kantoor ervoor? Waar wil jij je als kantoor nog ontwikkelen en verbeteren? En waar kan jouw kantoor het onderscheid maken ten opzichte van andere kantoren? Doe de “Efficiency check 2022 voor Accountancy” en kom erachter.