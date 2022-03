Voorlopige aanslag 2022 valt volledig onder bijzonder uitstel van betaling

Bij ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis valt de voorlopige aanslag 2022 inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting volledig onder het bijzonder uitstel van betaling, meldt de Belastingdienst.

Bijzonder uitstel van betaling

Het bijzonder uitstel van betaling loopt af op 1 april 2022. Het was nog niet duidelijk wat dit betekent voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 en de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2022. Vallen die niet, voor een deel, of volledig onder het bijzonder uitstel van betaling? Het kabinet heeft nu besloten dat deze voorlopige aanslagen volledig onder het bijzonder uitstel van betaling vallen.

Termijnen niet betalen

Dit betekent dat de termijnen in april tot en met december 2022 van een voorlopige aanslag over 2022 niet hoeven te worden betaald. Je betaalt het hele bedrag van zo’n voorlopige aanslag via de betalingsregeling voor de belastingschuld die tijdens het bijzonder uitstel is opgebouwd. Deze betalingsregeling start op 1 oktober 2022 en duurt 60 maanden.