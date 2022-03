Visma lijft Lyanthe in

Visma neemt het Lyanthe over, een softwarebedrijf uit Echt-Susteren. Lyanthe, opgericht in 2012, biedt een oplossing waarmee accountants- en administratiekantoren hun administratieverwerking kunnen automatiseren.

Door de overname biedt Visma naar eigen zeggen een complete geautomatiseerde verwerkingsstraat – van factuur tot boekhouding – voor de accountancysector. Met het product van Lyanthe kunnen kantoren hun facturen tot 95% geautomatiseerd verwerken. Het kan worden gekoppeld aan vele boekhoudpakketten in Nederland en België.

Connected Experience

Lyanthe wordt toegevoegd aan de Visma Connected Experience voor accountants. Rainier van Vlokhoven, managing director bij Lyanthe: ‘We zijn erg gecharmeerd van de visie van Visma op de accountancymarkt. Het koppelen van best-of-breed applicaties is essentieel en Visma realiseert dat. We zijn blij dat we waarde kunnen toevoegen aan de propositie van Visma voor de accountancysector. Bovendien zien we mooie kansen om onze groeiplannen in de Benelux en Scandinavië te versnellen.’

John Reynders, Area Director Benelux bij Visma: ‘Visma is ervan overtuigd dat accountants- en administratiekantoren met software willen werken die het beste aansluit bij hun eigen werkwijze. En geen concessies willen doen aan functionaliteit. Daarom bieden we met de Visma Connected Experience de accountancybranche keuzevrijheid in software. We zijn blij en trots dat Lyanthe aansluit bij de Visma familie. Nu hebben we ook een slimme oplossing voor digitalisering met 100% menselijke nauwkeurigheid gekoppeld aan de hoogst haalbare geautomatiseerde verwerking van grote hoeveelheden facturen. Zo kan de accountancysector ongekende efficiency realiseren.’

Eigen naam

Lyanthe blijft onder de eigen naam en met het huidige team opereren als zelfstandig onderdeel binnen de Visma Groep.