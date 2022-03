Stichting Coronaclaim MKB wil sanering van €20 miljard belastingschuld

De Stichting Coronaclaim MKB wil dat de overheid de (belasting)schuldenberg saneert die bij ondernemers tijdens de coronacrisis is ontstaan. Daartoe bereidt de claimorganisatie een bodemprocedure voor op basis van bestaand recht voor compensatie bij overheidsingrijpen.

Schulden ondernemers

Door de coronamaatregelen van de overheid zitten MKB-ondernemers met €20 miljard aan belastingschulden. Daarbij is er €6 miljard aan extra leningen en ingeteerd vermogen opgebouwd en is er naar schatting €30 miljard aan gemiste inkomsten, becijfert de claimstichting. ‘Gedupeerde MKB-ondernemers hebben niet alleen een gigantische belastingschuld, ze hebben ook hun spaarrekeningen moeten leegtrekken; betalingsregelingen bij verhuurders en andere kredietverstrekkers moeten treffen. Velen hebben zelfs leningen bij vrienden en familie moeten aangaan’, stelt initiatiefneemster Pascale Petiet. Samen met een Amsterdams advocatenkantoor bereidt ze de rechtszaak voor.

Compensatie

Petiet: ‘De coronamaatregelen zijn door de overheid genomen om de gezondheid van de hele bevolking te beschermen en gezondheidszorg is een zaak van ons allemaal. MKB-ondernemers zijn uiteindelijk de financieel gedupeerden van de coronacrisis. Stichting Coronaclaim MKB vindt dat het tijd wordt om de balans op te maken na 2 jaar en de rekening te verdelen. Zonder compensatie komt er een golf van faillissementen aan dat weer gevolgen heeft voor andere ondernemingen.’

Onbezoldigd

‘Voor een MKB-ondernemer is het verhalen van de schade bij de Staat in zijn eentje vrijwel onbetaalbaar’, licht Petiet verder toe. ‘Maar met een heleboel ondernemers samen lukt dat wel. Daarom is stichting Coronaclaim MKB een crowdfunding gestart om de rechter de schade te laten vaststellen. We hebben €450.000 nodig voor een bodemprocedure tegen de Staat. Het bestuur werkt onbezoldigd voor de stichting. We willen niets verdienen aan andermans ellende. En de advocaten ontvangen een bescheiden vergoeding. We werken al ruim een jaar aan de zaak. De juridische argumenten voor compensatie zijn gevonden in zowel Nederland als Europees recht.’

Schrijnende gevallen

Voor een bijdrage van €450 kunnen ondernemers hun schade claimen op coronaclaim.nl. Hieruit worden 10 tot 20 schrijnende maar representatieve voorbeelden geselecteerd zodat de rechter hier uitspraak over kan doen. De overige deelnemers krijgen beschikking over het juridisch dossier zodat individueel de schade kan worden geclaimd. Ook kan de actie worden gesteund door geld te doneren op Getfunded.

2 miljoen MKB’ers

Petiet: ‘Er zijn bijna 2 miljoen MKB’ers in Nederland. Zij zorgen voor 71% van de werkgelegenheid, innovatie en welvaart. Het MKB is daarmee de grootste werkgever van Nederland, en het is dan ook onbegrijpelijk dat het MKB niet de aandacht krijgt in de politiek en niet de support krijgt van de overheid die het verdient. Vanuit de politiek verwachten we helaas niet veel actie. Daarom zijn we genoodzaakt om via de rechter onze schade aan te kaarten. De rechtszaak gaat niet over de coronamaatregelen maar uitsluitend over de compensatie voor MKB-ondernemers.

ONL doet niet mee

Tegenover nieuwszender BNR reageert Ondernemend Nederland (ONL)-voorzitter Hans Biesheuvel op het claiminitiatief. Biesheuvel heeft sympathie voor de stichting, maar vreest dat de slagingskans bij de rechter klein is. “Wij willen graag een herstelplan zien waarmee compensatie alsnog wordt geregeld. Daarvoor gaan we niet procederen, maar juist in gesprek.”