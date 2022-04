Efficiënter samenwerken met klanten: wat is daarvoor nodig?

Voorkom piekmomenten en bespaar tijd door in te zetten op automatische controlemomenten en een betere digitale samenwerking met je klant.

Kantoordynamiek onder controle

Natuurlijk is je praktijk dynamisch en kan je niet alles (vooruit)plannen, je doet immers verschillende dingen op een dag voor uiteenlopende klanten. Toch zijn er kantoren die efficiënter werken doordat zij online samenwerken met klanten en meer grip hebben op alle dagelijkse taken en controles. Door gebruik van de Online Samenstel-assistent in Visma eAccounting Accountancy kan je gemakkelijk agenderen, notities maken voor collega’s en reminders voor klanten uitsturen. Patty Swart, eigenaar van Administratiekantoor Swart is heel blij met de Online Samenstel-assistent: ‘Omdat we veel moeten schakelen tussen klanten, is het heel fijn om precies bij te kunnen houden wat we voor welke klant al in het controleproces hebben gedaan.’

Patty werkte tot 2018 op de ‘ouderwetse’ manier. Ze voerde de administratie in, deed de omzetbelasting, de jaarrekening en de inkomstenbelasting. Toen nog met de ouderwetse schoenendoos. In het digitale tijdperk is dit eigenlijk ondenkbaar geworden en toch komt dit nog heel vaak voor.

Inmiddels werkt het kantoor online samen met klanten. De schoenendoos is bij veel klanten vervangen door de app. ‘En ja dat is top. Zij maken foto’s van bonnen en facturen, die komen meteen bij ons in het systeem. Bovendien is er de bankkoppeling, waardoor handmatig bankmutaties verwerken ook verleden tijd is’, vertelt Patty.

Het digitale proces helpt jou en je klant vooruit

Doordat kantoren veel schakelen met klanten is het ideaal om in dit systeem bij te kunnen houden wat je precies in een controleproces van een jaarrekening al hebt gedaan. Zoals taken plannen, voortgang bewaken, uren bijhouden en declareren. Zo kom je al snel van de grote papiermassa af.

Een bijkomend voordeel voor kantoren is dat zelfs als klanten met andere boekhoudsoftware werken, zij de administratie kunnen inlezen in eAccounting Accountancy. ‘De file lezen wij dan in als een auditfile in de Online Samenstel Assistent en dat geeft ons de gelegenheid om toch via dit pakket de jaarrekening samen te stellen,’ vertelt Patty.

Met de Online Samenstel-assistent kan je:

Mutaties binnen de administraties sneller inzichtelijk en gecontroleerd maken;

Administraties controleren vanuit alle boekhoudpakketten op basis van een auditfile;

Inzicht krijgen in de onderliggende journaalposten, voor een veel efficiënter oordeel;

Eenvoudig notities vastleggen bij journaalposten en vraag je eenvoudig documenten op die aan journaalposten zijn gekoppeld;

Een grootboekmutatie snel terugvinden vanwege de uitgebreide filtermogelijkheden op bijvoorbeeld een specifiek bedrag, datum, omschrijving of grootboeknummer.

Wil je zelf zien hoe dit in de praktijk werkt? Volg dan een van onze webinars of lees meer op onze website.