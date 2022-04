Krappe bezetting

Bij het verwerken van de jaarlijkse belastingaangiftes ben je veel tijd kwijt met het verzamelen en controleren van gegevens. Tijd die toch al schaars is door de krappe bezetting op kantoor en de almaar groeiende berg werk. Elke actie die je kunt automatiseren, betekent dat je ruimte in de kantoorplanning creëert en medewerkers vrijspeelt om díe dingen te kunnen doen waarbij hun kennis en ervaring het best tot hun recht komen. Bijvoorbeeld het adviseren van klanten of het inhoudelijk controleren van aangiftes.

Tijd besparen doe je door het aanleveren van aangiftedocumenten te stroomlijnen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van Prepare-by-Client-vragenlijsten. Maar ook door handmatige invoer zo veel mogelijk te vervangen door het realiseren van goede koppelingen tussen systemen die je gebruikt om je financiële dienstverlening te ondersteunen. Op die manier worden gegevens bij de bron geregistreerd en waar nodig opnieuw gebruikt.

Snel, compleet en correct

Handmatig overtypen of een manuele import vervangen door automatische koppelingen betekent niet alleen dat je tijd bespaart bij het ‘overhevelen’ van data en dat gegevens sneller beschikbaar zijn. Andere voordelen zijn bijvoorbeeld:

er is geen extra controle meer nodig om te zien of de informatie goed is overgekomen.

eenmalig vastleggen in het systeem waar de gegevens horen. En vervolgens waar nodig hergebruiken heeft daarnaast een positieve impact op de foutmarge.

geautomatiseerde aanlevering, controle en distributie van gegevens en koppeling van boekhoud- en fiscale software leiden tot een snel, compleet en correct aangifteproces met een vermindering van de piekbelasting als gevolg.

Samenwerken met je klant wordt door het koppelen van systemen ook eenvoudiger. Voor veel ondernemers is het duidelijk waarom ze hun bonnetjes gedigitaliseerd aan moeten leveren via hun boekhoudsoftware. Integratie van systemen zorgt ervoor dat deze bonnetjes vervolgens vanzelf op de juiste plek in de fiscale software terecht komen. Zonder dat jij of je klant hier extra moeite voor hoeven te doen.

Meer weten?

De Exact Online Accountancy suite biedt geïntegreerde boekhoud- en fiscale software om het aanleveren, controleren en verwerken van aangiftes te automatiseren. Wil je zelf aan de slag, maak dan gebruik van ons handige stappenplan. Meer weten over deze software?

