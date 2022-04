Heb jij al een digitale manager voor jouw accountantskantoor?

Als je als accountantskantoor niet ontwikkelt, terwijl dit wel essentieel is om aan de vereisten van de klant te voldoen, dan loop je vast. Om een toekomstbestendig kantoor neer te zetten moet je in staat zijn om prangende vragen van moderne ondernemers snel te beantwoorden. Een digitale manager biedt uitkomst.

Uitdagingen van een groeiend accountantskantoor

Dat vier op de tien accountantskantoren met personeelstekorten kampen, dat is voor jou als professional vast en zeker geen verrassing. Gemiddeld willen de kantoren met zo’n 20 tot 25% groeien in hun personeelsbestand, terwijl er nauwelijks gekwalificeerde medewerkers zijn te vinden.

Daarbij is het klassieke uurtje-factuurtje verdienmodel vreselijk achterhaald. Waar voorheen de taak van de accountant lag bij boekhouden en het indienen van belastingaangiftes, is de klant tegenwoordig veeleisender. Maar liefst 81,4% van ondernemend Nederland heeft behoefte aan een accountant die strategisch advies geeft en meedenkt over langetermijnoplossingen. Door slimme tooling voor jou te laten werken, heb je constant inzage in de klantgegevens, waardoor je tijd hebt voor het geven van uitgebreide financiële adviezen. De routinematige klussen worden namelijk opgevangen door de digitale manager.

Tenslotte heeft 30% van de kantoren moeite om te voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals de strenge privacywetgeving. Dit percentage stamt uit 2019, maar er is tot op heden weinig verandering merkbaar. Als accountant ben jij de bewaker bij de poort en moet je als dusdanig reageren. De wet- en regelgeving wordt internationaler en complexer, waarbij ook zaken als privacywetgeving en cybersecurity een grote rol spelen. Hoe scheid je als professional het kaf van het koren?

Slimme cloudoplossingen voor bedrijfsprocessen

De succesvolle kantoren zijn ervaren en hebben de optimalisatieslag al achter de rug. Wat houdt hen bezig? De koplopers besteden het leeuwendeel van hun tijd aan innovatie van hun kantoor, door te focussen op nieuwe verdienmodellen, adviesproposities en servicemodellen.

Door de digitalisatie prioriteit te geven, is het voor deze kantoren mogelijk om hoog in te zetten op klanttevredenheid en het verhogen van de productiviteit. De automatisering van routinematige klussen zorgt ervoor dat medewerkers hun tijd kunnen besteden aan het uitbrengen van advies en opzetten van strategische trajecten voor hun klanten.

Zo maak jij jouw accountantskantoor toekomstbestendig

Hoewel de uitdagingen wellicht uiteenlopend lijken, vind je de oplossing terug in één hoek: het toepassen van slimme cloudoplossingen om je bedrijfsprocessen optimaal te managen. Je zult misschien denken: dit klinkt allemaal aannemelijk, maar hier heb ik écht geen tijd voor. En dat begrijpen we volledig. Maar jouw doelgroep vraagt om een uitstekende, snelle service en heeft hoge verwachtingen.

Het is dan ook bittere noodzaak om jouw kantoor schaalbaar te maken, door te automatiseren. En misschien wel het mooiste nieuws van dit alles is: je kunt het eigenhandig regelen, zónder de jacht op extra personeel te openen. Door middel van slimme tooling zorg jij ervoor dat je de regie behoudt over al jouw bedrijfsprocessen en workflows. Een mooie bijkomstigheid is dat je zonder extra personeel één centrale werkomgeving creëert, met daarin ál jouw klantgegevens. Ook handig in dit tijdperk van hybride werken!

De digitale manager komt in de vorm van software. Binnen een paar klikken heb je inzage in alle klantgegevens, zoals CRM, facturatie, documentbeheer, rapportage en meer. Aangezien de gegevens al compleet zijn, kun jij jouw kostbare tijd besteden aan het bieden van dat beetje extra. Precies wat jouw klant verwacht.

Download direct

Wil jij weten hoe jij jouw kantoor toekomstbestendig maakt? Hoe jij je kantoor laat groeien, ondanks het tekort aan gekwalificeerd personeel op de markt? Download direct het e-book ‘5 tips voor de perfecte basis voor jouw groeiende accountantskantoor’ via onderstaande afbeelding en start vandaag nog met de transitie naar een toekomstbestendig accountantskantoor.