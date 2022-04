Zo haal je méér rendement uit je ICT-investering

Uit onderzoek van KU Leuven blijkt dat ICT-projecten falen wanneer een team zich niet volledig inzet of goed samenwerkt, er onduidelijke communicatie is, het vooronderzoek oppervlakkig heeft plaatsgevonden, het ontbreken van bevoegde personen en tot slot door een gebrek aan eigenaarschap. Deze factoren leiden eerder tot betwiste of mislukte projecten. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat één van de belangrijkste succesfactoren gebruikersbetrokkenheid is. Dit betekent dat de gebruiker, in dit geval de medewerkers volledig betrokken en up-to-date moeten zijn bij de nieuwe manier van werken. Ondanks dat het project verder aan alle kaders voldoet, kan het project alsnog mislukken als het niet voldoet aan de voorwaarden van gebruikers. Voor accountantskantoren zijn dit de medewerkers. Belangrijk dus om vanaf dag één je medewerkers te betrekken bij implementatie van nieuwe software binnen jouw organisatie.

Bron: DizzyData