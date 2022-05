Zzp’er vreest onterecht opdrachtgevers kwijt te raken door moederschap

Zeven op de tien vrouwelijke zzp’ers met een kinderwens vrezen opdrachtgevers kwijt te raken als ze rondom de geboorte niet werken. Een angst die grotendeels onterecht is, blijkt uit onderzoek van Knab onder ruim 1.000 zzp’ers met kinderen of een kinderwens. Slechts 9% van de zzp’ers die tijdens het ondernemerschap moeder werd geeft aan dat dit daadwerkelijk is gebeurd.

Veel jonge ondernemende moeders en vaders herkennen de angst om opdrachtgevers kwijt te raken, maar ontkrachten die ook meteen. Als je een netwerk hebt, goed bent in je vak en duidelijke afspraken maakt, komen opdrachtgevers graag weer bij je terug, zo is hun ervaring. De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt werkt volgens hen ook mee.

Ondernemende vaders maken vaker tijd vrij rondom geboorte

Het zelfstandig ondernemerschap biedt jonge ouders ook zeker voordelen. 45% van de mannen die tijdens het ondernemerschap een kind kreeg, ging rondom de geboorte minder werken. Bij de vaders die vóór het ondernemerschap een kind kregen, gaat dat om 29%. Dat laatste percentage zal de komende jaren wel stijgen, aangezien vaders in loondienst sinds kort vijf weken geboorteverlof kunnen opnemen, in plaats van vijf dagen.

Helft toekomstige moeders kent uitkering voor zwangere zelfstandigen (ZEZ) niet

Sinds 2008 kunnen zwangere zelfstandig ondernemers een uitkering aanvragen. Zij krijgen dan via de ZEZ-uitkering maximaal 100% van het minimumloon uitgekeerd in de vier maanden rondom de geboorte. Voor veel zzp’ers is dit veel minder dan ze doorgaans verdienen, maar het is natuurlijk wel mooi meegenomen. Uit het onderzoek blijkt dat 54% van de ondervraagde vrouwen en 70% van de mannen met een kinderwens niet weet dat deze regeling bestaat.

Het hele onderzoek is te lezen op: Onderzoek: 70% zzp’ers vreest opdrachtgevers kwijt te raken door moederschap (knab.nl)