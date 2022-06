Noord-Hollandse deal: Gewoon Accountants neemt De Man Accountants over

De Man Accountants uit Alkmaar is overgenomen door Gewoon Accountants uit IJmuiden en Purmerend. De overname valt samen met de lancering van een volledig nieuwe website en huisstijl van Gewoon.

Gewoon Accountants

Gewoon Accountants vormt al dertig jaar een fullservice accountantskantoor voor zzp’ers en mkb bedrijven tot zo’n 100 personeelsleden. Het accountantskantoor met vestigingen in IJmuiden en Purmerend heeft alle disciplines in huis: van boekhouding tot belastingadvies, van salarisadministratie tot fiscale advisering en bedrijfskundige advisering. Met de overname van De Man vestigt Gewoon Accountants zich ook in Alkmaar en versterkt het accountantskantoor zich met de jarenlange ervaring van hun medewerkers.

“Gewoon is een laagdrempelig kantoor, waar onze relaties weten waar ze aan toe zijn. We helpen onze klanten om beter te ondernemen, door terug te kijken en vooral samen vooruit te kijken naar hoe het beter kan,” vertelt founder en CEO Patrick Lakerveld. “Deze manier van werken herkennen we in de dienstverlening van De Man. Daarbij ligt onze kracht in efficiënt en digitaal werken. We helpen de medewerkers en relaties van De Man om een digitaliseringsslag te maken en te verduurzamen.”

Digitalisering

Wat klanten en relaties van De Man Accountants zullen merken van de overname? Het persoonlijke advies en contact blijft, maar de manier van communiceren verandert. “Bij Gewoon Accountants werken we al bijna volledig digitaal. Klanten ontvangen geen papieren post meer bij ons,” aldus Lakerveld. “Via een online klantportaal kunnen onze klanten hun eigen gegevens raadplegen en downloaden. Dat zal voor sommige voor relaties van De Man nieuw zijn. Maar ondanks deze automatisering blijft menselijk contact ook bij Gewoon het allerbelangrijkste. Want automatiseren kan iedere computer, maar alleen vakmensen leven en kijken vakkundig met je mee.”

De Man Accountants

Accountantskantoor De Man werd in 1921 in Alkmaar opgericht door de heer De Man. Toenmalig werknemer C.J. Baltus nam het kantoor van hem over en droeg het na zestig dienstjaren weer over aan zijn zoon en huidige eigenaar Cor Baltus. Na 101 jaar als zelfstandig accountantskantoor, wordt het bedrijf nu overgenomen door Gewoon Accountants. De heer Baltus is blij met de overname. “De keuze om De Man over te dragen aan Gewoon Accountants is in het belang van de continuïteit van ons accountantskantoor, onze medewerkers en het uitbouwen van onze dienstverlening,” aldus Cor Baltus. “We hebben veel vertrouwen in de manier van werken van Gewoon. We halen op deze manier nog meer vakkennis in huis en kunnen moderniseren. Samen met ons personeel blijf ik betrokken bij het kantoor. Ook behouden we ons pand. Onze klanten houden dus contact met de hen bekende gezichten. Wat er wel verandert, is alleen maar een verbetering in onze dienstverlening.”