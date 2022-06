Van Rij: hoogleraren moeten transparant zijn over nevenfuncties

Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij is niet tegen belastinghoogleraren die ook werkzaam zijn bij grote belastingadvieskantoren. Studenten kunnen zo nuttige praktijkkennis meekrijgen, denkt hij.

Dit schrijft hij in antwoord op Kamervragen. De media schreven recent over belastinghoogleraren die betaald worden door de belastingdienst of door grote belastingadvieskantoren. Van Rij ziet hierin voordelen, namelijk dat studenten nuttige praktijkkennis meekrijgen, maar beseft ook dat de onafhankelijkheid in geding kan zijn. Van belang vindt hij dat transparant wordt gemaakt wanneer wetenschappers deze werkzaamheden combineren.

Adviescommissies

Van Rij vindt het onwenselijk dat wetenschappers in fiscale adviescommissies een direct belang hebben bij de uitkomsten van een advies op fiscaal terrein, bijvoorbeeld doordat ze deze adviesopdrachten kunnen uitvoeren. Maar als de relevante deskundigheid elders niet toegankelijk is, en de risico’s op het gebied van belangenverstrengeling beperkt zijn, moeten adviesopdrachten mogelijk blijven, aldus de bewindspersoon.

Tax Governance Code

In zijn antwoorden gaat Van Rij ook in op de Tax Governance Code van VNO-NCW. Hij is hierover te spreken en vindt dat het bedrijfsleven met deze code laat zien dat het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid rondom de belastingen serieus neemt. In het bijzonder waardeert hij dat het bedrijfsleven erkent dat belastingen een maatschappelijk nut dienen, en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de welvaart in Nederland. Hij hoopt dat nog meer bedrijven zich bij het initiatief aansluiten.

Letter en geest

Met de Tax Governance Code committeren zeggen bedrijven toe zich niet alleen te gaan gedragen naar de letter van de wet, maar ook naar de geest daarvan. Zij worden transparant over hun belastingstrategie, en ook over hun lobbyactiviteiten. Van Rij verwacht dat er zowel nationaal als internationaal toenemende druk gaat ontstaan voor bedrijven om ook aan te sluiten bij de Tax Governance Code of om soortgelijke initiatieven te ontplooien. Volgens de bewindsman loopt Nederland internationaal gezien voorop met deze gedragscode. Hij kent geen soortgelijke initiatieven in het buitenland.

Beroepsgroep

Het bedrijfsleven is niet de enige partij die op het thema van een maatschappelijk verantwoorde belastingpraktijk stappen zet. De recent aangenomen Tax Principles van de NOB beschrijven hoe belastingadviseurs het maatschappelijke perspectief van fiscale vraagstukken met hun cliënten kunnen bespreken. Het Register Belastingadviseurs heeft ook een voorstel gedaan voor het beroep van adviseurs om de kwaliteit te bewaken en misstanden tegen te gaan. Van Rij laat daarnaast een ambtelijke verkenning uitvoeren naar de kwaliteit en gedrag van belastingadviseurs. Deze gaat ook in op de vraag over de inzet en effectiviteit van het bestaande fiscale boete-instrumentarium voor belastingadviseurs. Op basis van de uitkomsten daarvan wordt een analyse gemaakt van knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen.

Download hier de antwoorden van Van Rij.