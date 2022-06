Duurzaam ondernemen: ‘SRA-kantoor moet doorpakken voor klant’

“Alle 375 SRA-kantoren moeten doorpakken als het gaat om verduurzamen. We kunnen niet achterblijven. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Voor onszelf, maar vooral voor onze klanten, want daar zitten de risico’s en kansen als het gaat om de energietransitie.” Dit zegt Dominique Aarts, adviseur duurzaamheid en innovatie van Van Oers accountancy en advies. Dit kantoor was een van de deelnemers aan het SRA-Koploperproject, een acht maanden durend traject waarin dertien SRA-kantoren aan de slag zijn gegaan met verduurzamen in brede zin en tevens hebben nagedacht over of een begin hebben gemaakt met innovatieve dienstverlening naar klanten.

“Wat hebben wij in die acht maanden met en van elkaar geleerd?” zegt Aarts. “Van Oers was al bezig met het opzetten van een duurzaamheidsadviesdienst, maar door het Koploperproject is dit in een stroomversnelling geraakt. We hebben nu veel ervaring opgedaan met verduurzamen en dit zetten we weer in voor onze klanten. Zij stellen ons ook met regelmaat vragen over de klimaatregels en over welke stappen ze nu moeten zetten.”

Je eigen kantoor als proeftuin

Andere deelnemer aan het Koploperproject was Van der Lans & van der Leek Accountants en Adviseurs. Kevin van der Lans, partner: “Het Koploperproject heeft ons handvatten gegeven om duurzaam ondernemen voor onszelf en voor onze klanten gestructureerd vorm te geven, waarbij je je eigen kantoor gebuikt als proeftuin. Uiteindelijk moet elk mkb-bedrijf verduurzamen, ofwel door de verplichte CSRD of door de ketendruk. Zo simpel is het gewoon.”

Winnaar koplopers

Woensdag 8 juni was de slotbijeenkomst met de uitreiking van de Koplopersprijs. De jury koos voor Qwintess vanwege het ‘heldere duurzaamheidsbeleid en de ambitie om het mkb in de regio in beweging te brengen’. Lynn van Duijn-Pennings, partner van het kantoor, zegt daarover: “We zijn een jong kantoor en hebben vanaf het begin meteen ingezet op duurzaamheid.” Julian Jonker, partner, vult aan: “Ondernemers staan niet altijd open voor verduurzamen, maar ze zullen wel moeten om toekomstbestendig te blijven. Er komen zo veel nieuwe regels op hen af en banken stellen inmiddels duurzaamheidseisen aan financiering.”

Speerpunt duurzaam ondernemen

SRA is het Koploperproject – onder begeleiding van Jaap de Vries van DZyzzion – begonnen, omdat duurzaamheid een van de speerpunten van het beleid van de vereniging is. SRA wil de aangesloten kantoren ondersteunen om hun klanten te helpen met de energietransitie. SRA-bestuurslid Harry Marissen: “De accountant heeft een duidelijke rol als het gaat om duurzaam ondernemen. Belangrijk is dat hij met de klant bespreekt wat de risico’s en kansen zijn van de energietransitie. De accountant kan helpen met subsidies en het inrichten van de administratieve organisatie om informatie over duurzaamheid in kaart te brengen.”

Tijdens het Koploperproject is in kaart gebracht wat de SRA-kantoren al doen op het gebied van duurzaamheid, wat beter kan en waar de kansen zitten. Vervolgens hebben de kantoren hun ambities bepaald en doelen gesteld en daarvan een praktisch actieplan gemaakt. In een laatste stap hebben de kantoren al hun stappen vertaald in een mvo-boodschap voor hun stakeholders.

Welke kantoren hebben meegedaan?

Sommige kantoren die aan het Koploperproject hebben meegedaan, hadden al ervaring met duurzaam en toekomstbestendig ondernemen en willen dit (nog) verder uitrollen. Andere kantoren hebben met het Koploperproject een begin gemaakt.

De volgende kantoren deden mee: Eshuis Accountants en Belastingadviseurs, Van Oers accountancy en advies, JAN© Accountants en Adviseurs, Van der Lans & Van der Leek Accountants en Adviseurs, Qwintess, Lansigt accountants en belastingadviseurs, ESJ Financial Engineering, Verstegen Accountants en Belastingadviseurs, HLB Blömer accountants en adviseurs, HLB Witlox Van den Boomen en Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs, Bentacera en CROP.