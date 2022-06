Bepalend voor een goede dienstverlening is meestal de manier waarop je als klant te woord wordt gestaan, je je gezien en gehoord voelt. Ook als accountant maakt een proactieve dienstverlening het verschil. Net als het feit dat je gebruikmaakt van moderne tools, waardoor de klant de samenwerking met jou als moeiteloos en waardevol ervaart. Dat je de klant niet alleen laat weten dat er ook deze maand weer bonnetjes ontbreken, maar hem ook voorziet van verrassende inzichten en advies. Overtreft jouw kantoor de verwachtingen in de samenwerking met de klant?

Teamwork

Het voeren van een strakke administratie en het tijdig aanleveren van aangiftes en ander papierwerk is teamwork. Dan hebben we het over de samenwerking tussen de medewerkers van het kantoor onderling. Maar ook de manier waarop het kantoor de klant informeert en betrekt bij de diverse activiteiten. De ondernemers waar je voor werkt, zien hun financiële boekhouding in de meeste gevallen als een verplichte ‘tick in the box’. Aan jou de uitdaging om dit met zo min mogelijk moeite, goed te realiseren. Een klant wil het liefst weinig tijd besteden aan dit proces, dus de winst zit hem in het goed inrichten van de samenwerking. Zorg dat de klant nergens over na hoeft te denken, niet onnodig hoeft te zoeken en op elk moment precies weet waar hij aan toe is of wat je van hem verwacht. Maar hoe doe je dat?