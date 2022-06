Trends op de arbeidsmarkt in de accountancybranche

Het is momenteel een hoofdpijndossier voor veel accountantskantoren: hoe kom ik aan nieuwe medewerkers? De situatie is nog nooit zo nijpend geweest. De sector telt duizenden openstaande vacatures. Voor de meeste accountantskantoren betekent het tekort aan mensen een directe rem op de groei. In dit blog lees jij welke trends recruiters signaleren op de huidige arbeidsmarkt.

De vraag naar assistent-accountants is groot

‘Kantoren zitten weliswaar ook verlegen om ervaren accountants, maar die zijn zo moeilijk te vinden, dat ze denken eerder beet te hebben met assistent-accountants’, stelt Mark Geerlink van recruitmentbureau Profilink. Dat blijkt ook uit de cijfers van Jobfeed. In het eerste kwartaal van 2022 stonden er 1626 vacatures open voor assistent-accountants, tegenover 608 vacatures voor accountants.

Weinig behoefte aan partnerfuncties, wel aan gezonde werk- en privébalans

Opmerkelijk is het grote aantal openstaande partnerfuncties. Het partnermodel dat medewerkers moet binden, voldoet niet meer. Vooral onder jongere accountants is er weinig animo. Volgens Peter Tijssen van Adviesgroep 88 zien kandidaten de verantwoordelijkheid en de financiële lasten niet zitten. ‘Ze vinden een 32-urige werkweek voor een salaris van 80.000 tot 90.000 prima. Een gezonde work/life balance is wat de meeste professionals nu belangrijk vinden’, constateert Tijssen. Het ontbreken van een prettige werk- en privébalans is een van de belangrijkste redenen om de sector te verlaten of om over te stappen naar een andere werkgever, bleek uit onderzoek van het NBA.

Sterke groei van de interim-markt

Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt, is het voor accountancy-professionals aantrekkelijk om zich als interimmer in te laten huren. Volgens Mark Geerlink is dit geen gezonde ontwikkeling. ‘Ik word regelmatig gebeld door jongeren zonder ervaring die als interimmer aan de slag willen. Ze hebben gehoord dat ze 60 tot 70 euro per uur kunnen vragen.’ Geerlink werkt daar pertinent niet aan mee. Volgens hem wordt de markt hierdoor verziekt. Jonge accountants zonder ervaring als interimmer kunnen namelijk niet de gewenste kwaliteit leveren.

Adviesgroep 88 heeft al enige tijd een interimpraktijk die behoorlijk loopt. Maar ook Tijssen noemt de groei van interimmers ongezond. ‘Als werkgever kun je de tarieven en kwaliteit niet altijd goed managen. Bovendien wordt het personeelsprobleem binnen de sector verschoven. Ook jouw medewerkers kunnen besluiten te gaan interimmen. Daar schieten werkgevers niets mee op.’

De aantrekkingskracht van de Big Four-kantoren neemt af

Regelmatig stappen accountants na enkele jaren over naar een kleiner kantoor. Ze krijgen hier meer persoonlijke aandacht en zitten niet vast aan een strak opleidingstraject. Maar ook voor jonge accountants is het beeld van de Big Four minder magisch dan dat het ooit was. Mede door social media kennen ze de voor- en nadelen van werken bij een groot kantoor.

Jonge accountants vinden duurzaam ondernemen belangrijk

Bij de keuze voor een werkgever spelen maatschappelijkse issues spelen een belangrijke rol, weten recruiters. Afgestudeerden kijken kritisch naar hoe duurzaam bedrijven ondernemen. Accountants hebben vanuit hun maatschappelijke rol de verantwoordelijkheid hun klanten ervan bewust te maken dat de continuïteit op de lange termijn in gevaar kan komen, als zij geen aandacht besteden aan klimaatbeleid. In de huidige duurzaamheidstransitie is het van algemeen belang dat kantoren wendbaar zijn en daardoor onderdeel worden van die transitie.

Kantoren halen alles uit de kast in de strijd om getalenteerd personeel

Veel grote kantoren trekken nieuwe medewerkers aan met een tekenbonus of beloven om de studieschuld over te nemen. ‘Het doet denken aan de jaren negentig’, zegt Tijssen van Adviesgroep 88. ‘Ook toen was er een groot personeelstekort. Soms gingen kandidaten na hun sollicitatiegesprek meteen door naar de showroom met blinkende lease-auto’s.’ Tijssen constateert dat de strijd om talent in deze tijd wel anders is. Een prettige werksfeer en een gezonde werk- en privébalans zijn belangrijker voor deze generatie werkzoekenden.

Werk slim samen in tijden van personeelstekort

Aan werk geen gebrek. Als accountantskantoor moet je creatief zijn in het vinden en binden van (nieuwe) medewerkers. Maar ook: hoe doen we het huidige werk met de mensen op kantoor zonder dat de werkdruk oploopt? In de whitepaper ‘Slim samenwerken in tijden van personeelstekort’ geven wij praktische tips om het personeelstekort het hoofd te bieden.