Kabinet wil geen aanpassing successiewet en erfrecht

In de huidige tarief- en vrijstellingenstructuur van de schenk- en erfbelasting kunnen alleenstaanden niet tegen een lager tarief of met een hogere vrijstelling nalaten of schenken. Volgens het kabinet moet dit zo blijven.

Dat schrijft minister Weerwind (voor Rechtsbescherming) in antwoord op Kamervragen. Een wijziging van de wijze waarop schenkingen en erfenissen afkomstig van alleenstaanden worden belast zou een fundamentele wijziging betekenen van de uitgangspunten die aan het huidige stelsel ten grondslag liggen, stelt hij. Bovendien wordt het stelsel complexer en heeft een wijziging budgettaire implicaties. Het kabinet heeft daarom op dit moment geen voornemens voor een dergelijke wijziging van de schenk- en erfbelasting.

Weerwind: ‘Het leefvormneutraal maken van de schenk- en erfbelasting impliceert dat alle verkrijgers – onafhankelijk van de familierelatie – gelijk worden behandeld. Het verband met het civiele erfrecht wordt dan losgelaten. Dat is mogelijk, maar sluit minder aan bij het idee van de verwachtingswaarde en de verzorgingsgedachte dan de huidige schenk- en erfbelasting. Een andere mogelijkheid is dat alleenstaanden één of twee personen kunnen aanwijzen die voor de schenk- en erfbelasting worden behandeld als een eerstegraadverwant. Belangrijke vragen hierbij zijn of een alleenstaande één persoon of bijvoorbeeld twee personen kan aanwijzen, wanneer en op welke wijze de aanwijzing van deze één of twee personen plaatsvindt, of de aanwijzing voor het leven is of automatisch vervalt indien de levenssituatie van de alleenstaande verandert, bijvoorbeeld door de komst van een partner of kind, en op welke wijze de aanwijzing wordt geregistreerd en bij welke instantie. Deze en andere vragen geven aan dat zo’n systeem complex zou zijn ten opzichte van de huidige aanknopingspunten voor de schenk- en erfbelasting.’

Weerwind is ook geen voorstander van het afschaffen van de regeling van de legitieme portie in het erfrecht. Hem is niet gebleken van een dermate dringende en breed gedragen noodzaak noch van praktische problemen die ertoe nopen om op korte termijn in deze principiële discussie over te gaan tot afschaffing of wijziging van de legitieme portie.

