Personalia | Wytse van der Molen nieuwe voorzitter accountantspraktijk PwC

Wytse van der Molen is vanaf 1 juli aangetreden als voorzitter van de accountantspraktijk van PwC Nederland en neemt daarmee plaats in de Raad van Bestuur. Hij volgt Agnes Koops op, die op dezelfde datum is gestart als voorzitter van de raad van bestuur van PwC Nederland.

Tot zijn aantreden als voorzitter was Van der Molen binnen de assurance board verantwoordelijk voor de portefeuille risk and quality. Deze taken worden nu overgenomen door Raneesh Jagbandhan, die de afgelopen anderhalf jaar verantwoordelijk was voor Human Capital. Ook Joris van Meijel blijft lid van de assurance board en zal zich net als de afgelopen jaren blijven bezighouden met finance and operations.

De nieuwe assurance board kent ook twee nieuwe gezichten. Aleid Mulder wordt verantwoordelijk voor Human Capital. Jeroen van Kessel gaat zich bezighouden met clients and markets.

Foto: PwC