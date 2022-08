Opvolger Hein Vermeulen (UvA) mag geen dubbele pet dragen

De opvolger van Hein Vermeulen, de hoogleraar belastingrecht die opstapte nadat Nieuwsuur onthulde dat hij meerdere (commerciële) petten droeg, krijgt een fulltime aanstelling. Daarmee lijkt de faculteit te willen afdwingen dat de nieuwe docent geen tijd heeft voor nevenwerkzaamheden bij een Big 4-kantoor.

Vorig jaar bleek uit verschillende onderzoeken dat vijfenzestig à zeventig procent van de Nederlandse hoogleraren op het gebied van het belastingrecht een commerciële nevenfunctie had. Vaak werken ze bij de grote accountancy- en consultancykantoren als PwC, EY en Deloitte. De Universiteit van Amsterdam spande de kroon: tien van de twaalf hoogleraren hielden er een baan op na bij een belastingkantoor. In april van dit jaar stapte hoogleraar Algemeen Belastingrecht Hein Vermeulen op, nadat Nieuwsuur onthulde dat hij heimelijk gesponsord werd door een vastgoedlobby. Daarnaast was hij werkzaam bij PwC.

Zuid-as leest mee

Van de acht hoogleraren binnen Vermeulens vakgroep hebben er zeven een aanstelling van 0,4 fte of minder. De achtste krijgt voor 0,6 fte betaald. Zes van hen werken bij een Zuidas- of advocatenkantoor. Dat werd jarenlang door de vakgroep gekoesterd als ‘het DNA van de afdeling’, schrijft studentenblad Folia. Dit periodiek onthulde eerder dit jaar dat medewerkers van de afdeling belastingrecht hun wetenschappelijke publicaties hadden laten inzien door hun ‘Zuidaswerkgevers’ – en soms zelfs naar aanleiding daarvan aanpassingen hadden moeten doorvoeren.

Fulltime

Uit het structuurrapport dat in het kader van de vacature van Vermuelen is opgesteld, in handen van Folia, blijkt dat de faculteit over de gehele linie meer voltijdmedewerkers wil aannemen, niet enkel waar het hoogleraren betreft. Daarmee voorkomt de UvA dat hoogleraren meerdere petten kunnen dragen. De universiteit wil ook een koerswijziging: er moet meer aandacht komen voor rechtsbescherming voor en belastingheffing van burgers en minder aandacht voor de belastingpositie van ondernemingen.

Bron: Folia, Mr